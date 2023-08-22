У Шотландії волонтери шукатимуть "Лохнеське чудовисько" вперше за 50 років

У Шотландії активісти організовують найбільше надводне спостереження в пошуках "Лохнеського чудовиська" за останні 50 років.

Детективи-аматори, які захоплюються надприродними явищами, хочуть розгадати найбільшу таємницю Шотландії – чи існує чудовисько Нессі.

Також усі охочі "шукачі чудовиськ" зможуть дивитися прямі трансляції з озера Лох-Несс 26-27 серпня, повідомляє CNN.

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Легенда про Лохнеське чудовисько сягає сивої давнини, але громадськість активно нею зацікавилась після 1933 року, коли в шотландській пресі з'явилися повідомлення про "дракона" в озері.

Утім, більшість "розслідувань" про Нессі виявились містифікаціями.

Britannica

У 1972 році міфічну істоту намагалося знайти Лохнеське бюро розслідувань (LNIB), але без використання високотехнологічного обладнання.

Цього року активісти хочуть знову спостерігати за озером.

Менеджер Лохнеського центру Пол Ніксон розповів CNN, що близько 100 волонтерів шукатимуть ознаки життя істоти на берегах самого озера, і приблизно стільки ж – обстежуватимуть місцевість дистанційно.

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Волонтери будуть уважно стежити за кадрами з 4 веб-камер, розташованих навколо озера. Лохнеський центр об'єднає зусилля з дослідницькою групою Loch Ness Exploration (LNE).

"Волонтери спостерігатимуть за водою. Якщо вони щось помітять, сподіваємося, вони знімуть це на відео, а потім надішлють на наш інтернет-портал", – сказав Ніксон.

Зареєструватися для участі в проєкті досі можна онлайн.

Нагадаємо, Лох-Несс – одна з найбільших водойм на Британських островах, довжиною 22 милі (понад 35 км) і глибиною понад 750 футів (226 м).

Лохнеський центр збудували на місці старого готелю Drumnadrochit, де 90 років тому менеджерка Олді Маккей нібито бачила "водяного звіра".

Раніше вчені заявили, що "Лохнеські чудовиська" можуть бути гігантськими вуграми.