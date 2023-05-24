Жили до динозаврів: науковці виявили найдавнішу істоту на Землі

Науковці виявили найдавнішу живу істоту на Землі – це медузоподібний організм під назвою ктенофора.

Вік цих істот може сягати 700 мільйонів років – вони населяли планету задовго до динозаврів, які з'явилися лише близько 230 мільйонів років тому.

Відповідне дослідження опублікували вчені з Каліфорнійського університету в Берклі у журналі Nature, повідомляє ВВС та Earth.

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Ктенофори є найближчими родичами первісних тварин.

Фото: MBARI

Біологи витратили багато років, намагаючись з'ясувати, якими були найдавніші тварини.

"Існує 5 великих родів, які виникли на початку еволюції тварин і збереглися до наших днів: губки (пориферани), ктенофори (гребінчасті кишковопорожнинні), плакозої (мікроскопічні плоскі тварини), кишковопорожнинні (як-от анемони, медузи та гідри) та двостулкові (хордові, молюски, членистоногі та різноманітні черв'яки)", – йдеться у дослідженні.

Поступово вчені звузили коло можливих варіантів до двох груп: губок та гребінчастих молюсків.

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Губки проводять усе доросле життя на одному місці, фільтруючи їжу з морської води, а гребінчасті молюски плавають глибоко в океанах у пошуках харчів.

Вчені дійшли висновку, що гребінчасті молюски існують довше, ніж губки.

Дослідження не лише дозволило по-новому поглянути на хронологію еволюції тварин, але й спростувало давнє переконання, що першими тваринами були морські губки.

Морські губки вважалися найдавнішими, оскільки їхні скам'янілості датуються приблизно 600 мільйонами років.

У новому дослідженні вчені застосували новий підхід, пов'язаний з порівнянням структури хромосом, щоб отримати остаточну відповідь.

Гребінчасті черви або ктенофори були першою лінією, яка відгалузилася від тваринного дерева.

Наступними були губки, за якими послідувала диверсифікація всіх інших тварин, зокрема лінія, що веде до появи людини.

Хоча дослідники визначили, що лінія ктенофор відгалузилася раніше, ніж лінія губок, обидві групи тварин продовжували еволюціонувати від свого спільного предка.

Проте еволюційні біологи вважають, що ці групи все ще мають спільні риси з найдавнішими тваринами.

"Останній спільний предок усіх тварин, ймовірно, жив 600 або 700 мільйонів років тому. Важко сказати, якими були ці педки, оскільки вони були м'якотілими і не залишили прямих скам'янілостей.

Але ми можемо використовувати порівняння між живими тваринами, щоб дізнатися про наших спільних предків", – сказав професор молекулярної та клітинної біології Каліфорнійського університету в Берклі Даніель Рохсар.

Даррін Шульц з Віденського університету, який також брав участь у дослідженні, додав, що це відкриття "покладе початок кращому розумінню еволюції тварин".

Нагадаємо, раніше науковці знайшли першу у світі істоту, якій не потрібен кисень.