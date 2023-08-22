У Львові винесли вирок "пасторам" секти, які переконували людей брати кредити

У Львові судили трьох пасторів львівської філії Церкви "Посольство Боже", яку заснував нігерієць Сандей Аделаджа.

Двоє чоловіків та жінка переконували послідовників секти "Посольство Благословенного царства Божого для всіх народів" брати кредити та вкладати гроші у церковний бізнес, повідомляє Zaxid.NET.

Жінка, яка була засновницею львівської організації "Церква "Посольство Благословенного царства Божого для всіх народів", мала вищу економічну освіту та досвід роботи в банківській сфері. Вона проводила афери разом зі своїм чоловіком-пасторем та іншими людьми.

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Ще один із пасторів "Церкви Посольства Божого" був керівником львівської філії компанії "Ліонебанк Україна", яка виявилась фінансовою пірамідою.

Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

Зловмисники ошукували львів’ян у 2007-2008 роках, переконуючи їх брати великі кредити. Вони обіцяли погасити заборгованість, але не робили цього, а отримані гроші вкладали у власний бізнес.

Загальна сума коштів, якими заволоділи "пастори", становить понад 3,5 млн грн.

Залізничний райсуд Львова призначив жінці-засновниці організації 10 років ув'язнення, а двом іншим пасторам – по 8 років. Вони також мають виплатити 14 ошуканим людям понад 28 млн грн.

Нагадаємо, "Церква "Посольство Благословенного царства Божого для всіх народів" – це львівська філія церкви "Посольство боже", яку заснував нігерієць Сандей Аделаджа у 1994 році.

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У 2006-2008 роках Аделаджа та його поплічники ошукали понад 600 громадян.

Наприкінці 2008 року Рада єпископів України заявила, що Аделаджа займається антибіблійною діяльністю.

А глави Євангельських церков сказали, що Аделаджа не може вважатися священнослужителем, як і Володимир Мунтян, який очолює релігійну організацію "Відродження".

"Релігійні громади, що залишилися у сфері впливу "Посольства Божого" не можуть вважатися церквами, адже відділили себе від євангельської спільноти, так як відвернулися від істини Євангелії, підтримуючи свого нечестивого, тоталітарного лідера", – йшлося у повідомленні.

У 2009 році нігерійця звинуватили у шахрайстві та причетності до незаконного заволодіння коштами громадян, а у 2011-му Генпрокуратура завершила розслідування.

Правоохоронці з’ясували, що протягом 2006-2008 років група компаній Кіng's Capital приймала у вірян церкви "Посольства Божого" внески під високі відсотки, але в 2007 році припинила виконувати боргові зобов'язання.

Очільники церкви ошукали послідовників на 52 мільйони гривень, а всього потерпілими визнали 612 осіб.