У Луцьку рятувальники звільнили квартиру від засилля кажанів. ФОТО

У Луцьку в квартирі багатоповерхівки поселилися близько 30 кажанів під час того, як господарів не було вдома.
До помешкання на 9 поверсі рукокрилі потрапили через відчинене вікно, повідомляють в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області.
Увечері 21 серпня до рятувальників звернулися мешканці квартири на проспекті Соборності в Луцьку й повідомили, що виявили кажанів.
На місці рятувальники виявили близько трьох десятків кажанів.
|Фото: ГУ ДСНС у Волинській області
"Рукокрилі "облюбували" квартиру, де кілька днів поспіль нікого не було, а вікна були відчинені", – зазначають в ДСНС.
|Фото: ГУ ДСНС у Волинській області
|Фото: ГУ ДСНС у Волинській області
Рятувальники виловили кажанів й випустили їх на вулицю.
Нагадаємо, у Дніпрі врятували зграю зі 140 кажанів, які поселились на балконі.
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