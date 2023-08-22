У Луцьку рятувальники звільнили квартиру від засилля кажанів. ФОТО

У Луцьку в квартирі багатоповерхівки поселилися близько 30 кажанів під час того, як господарів не було вдома.

До помешкання на 9 поверсі рукокрилі потрапили через відчинене вікно, повідомляють в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області.

Увечері 21 серпня до рятувальників звернулися мешканці квартири на проспекті Соборності в Луцьку й повідомили, що виявили кажанів.

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На місці рятувальники виявили близько трьох десятків кажанів.

Фото: ГУ ДСНС у Волинській області

"Рукокрилі "облюбували" квартиру, де кілька днів поспіль нікого не було, а вікна були відчинені", – зазначають в ДСНС.

Фото: ГУ ДСНС у Волинській області

Фото: ГУ ДСНС у Волинській області

Рятувальники виловили кажанів й випустили їх на вулицю.

Нагадаємо, у Дніпрі врятували зграю зі 140 кажанів, які поселились на балконі.