У США в зоопарку народилася жирафа без плям. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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22 серпня 2023

В американському штаті Теннессі у зоопарку Брайтс народилася рідкісна жирафа без плям. 

На думку фахівців, це єдина однотонна сітчаста жирафа в світі, повідомляє CBS News.

Рідкісна тварина з’явилася на світ 31 липня. Днями в зоопарку оголосили конкурс на ім’я для неї.  

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За словами директора звіринця Девіда Брайта, остання зареєстрована однотонна сітчаста жирафа була зафіксована в Токіо в зоопарку Уено у 1972 році. 

Фото: Зоопарк штату Теннессі

Вид сітчастих жирафів характеризується коричнево-помаранчевими плямами на білому тлі. У 2018 році вид внесли до списку тварин, які зникають.

"Міжнародне висвітлення нашого дитинчати жирафи без плям може привернути вкрай необхідну увагу до збереження жирафів, адже лише за останні три десятиліття втрачено близько 40% популяції цих тварин", – зазначив засновник зоопарку Тоні Брайт. 

Нагадаємо, у Шотландії пінгвін отримав звання генерал-майора Королівської гвардії Норвегії. 

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