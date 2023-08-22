Талісман Королівської гвардії: у Шотландії пінгвін отримав звання генерал-майора. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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22 серпня 2023

У Шотландії в Единбурзькому зоопарку пінгвін Нільс Олаф III отримав звання генерал-майора Королівської гвардії Норвегії. 

Птах є офіційним талісманом гвардії з 1972 року, повідомляють в зоопарку.

"Це нагородження за хорошу поведінку та чудовий приклад для решти пінгвінів в Единбурзькому зоопарку є важливою віхою в кар’єрі талісмана гвардії", – розповів сержант гвардії Фредрік Ґрессет.

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Він додав, що у гвардії є традиція надсилати пінгвіну та його родині рибу, різдвяні листівки, а також кожні кілька років відвідувати його, аби вручити нагороду.

У церемонії нагородження взяли участь понад 160 солдатів Королівської гвардії. 

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Фото з Единбурзького зоопарку  

Зазначається, що королівського пінгвіна передали в Единбурзький зоопарк у 1972 році, коли він здобув статус талісмана. 

У 1982 році він став капралом, у 2008 році прийняв лицарство. 

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Нагадаємо, полярники на Вернадському показали світлини підростаючих пінгвінят. 

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