"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський

На Донеччині у бою під Бахмутом загинув аналітик благодійного фонду "Пацієнти України" та фахівець з публічних закупівель у сфері охорони здоров’я Остап Бринський.

19 серпня він потрапив під мінометний обстріл й отримав смертельні осколкові поранення, повідомила його дружина, директорка Департаменту з розвитку та навчання персоналу Медична мережа "Добробут" й ексзаступниця міністра охорони здоров’я України (2019 р.) Младена Качурець.

"Він любив жити, вмів навіть у буденних дрібничках помічати щось смішне, іронічне, прекрасне. Моя найміцніша опора, моє джерело креативу і спокою", – написала жінка.

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Вона додала, що чоловік "не був народжений для війни", втім уже рік і 2 місяці служив у війську.

Остап Бринський. Фото з Facebook

Парастас за Остапом Бринським відбудеться в Івано-Франківську 23 серпня о 19:00 в церкві Святих Ольги і Володимира.

Чин похорону – 24 серпня о 12:00 в Архікатедральному Соборі Воскресіння Христового на Майдані Шептицького.

Знайома Остапа проєктна менеджерка Мистецького Арсеналу Наталія Драпак на сторінці чоловіка пригадала, як багато років тому вони разом святкували Новий рік у Карпатах й Остап був у костюмі павучка.

"Ми були такі молоді і думали, що всі будемо жити вічно", – написала жінка.

Маркетологиня Марта Дзеца виклала спільне фото з чоловіком, ймовірно, зі студентських років.

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Фото: Марта Дзеца

Раніше ми повідомляли, що на війні загинув бойовий медик та відомий київський сировар Юрій Антонов.