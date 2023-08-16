На війні загинув бойовий медик та відомий київський сировар Юрій Антонов

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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16 серпня 2023

На фронті загинув бойовий медик з Києва Юрій Антонов, який у цивільному житті був сироваром.

12 серпня у бою під Ямполем на Донеччині він отримав поранення, несумісні з життям.

Трагічну звістку повідомила дружина бійця Таня Коляда.

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"Мій Юра загинув. 12 серпня у бою під Ямполем Краматорського району Донецької області він отримав поранення, несумісні з життям.

Прощання орієнтовно відбудеться у Києві в п'ятницю. Про деталі я повідомлю пізніше", – написала вона.

 Юрій Антонов. Фото з соцмереж

До повномасштабного вторгення Юрій був очільником кооперативу крафтових сироварень Cheesemania, організовував сирні фестивалі.

У Юрія залишилась дружина і донька. Він був турботливим чоловіком і татом.

"Найкращий гравець в крокодила і мега-класний тато чудової дівчинки Злати. Він показував слова чи поняття так, що не було сил вгадувати, бо всі лежали в корчах від реготу. Неймовірно романтичний чоловік, який з фронту вигадував і організовував подарунки для коханої дружини Тані (замовити суші чи кабачок, бо кохана не повинна лишитися влітку без подарованого кимось кабачка).

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Фромаж'є і знавець чи не всіх крафтових сироварів України. Організатор та учасник сирних фестивалів. А ще знавець вин, які ідеально пасують до якоїсь шаленої кількості сирів (і на відміну від сирів – алкоголь він не вживав).

Інструктор з тактичної медицини. Бойовий медик, який рятував побратимів, заступив місце пораненого ротного медика, і міг поступитися спальником киці...Юра загинув від російського артобстрілу. Мій друг і чоловік моєї подруги",написала Валентина Захабура.

...

У соцмережах Юрія з теплом згадують друзі, колеги та клієнти, які куштували його сири.

"Ми починали сирну тему майже разом, познайомилися на #всісвої. Це був другий маркет гастрономії. Далі майже всі фести поряд. Завжди усміхнений, завжди відповідальний, завжди готовий допомогти.

Юрка загинув, захищаючи нашу країну. Я не можу в це повірити, я не можу це усідомити. Юри з нами вже не має. Клята війна!"пригадує Олена Зарянова.

"Ти написав, що до перемоги сир не продаєш. Тепер вже ніхто його не спробує. Боляче до крику..

Мала честь знати Юрія, смакувати сир на Володимирському та відкривати нові сирні смаки", – пише Катерина Безсудна.

 

"Сьогодні отримали звістку, що загинув чоловік моєї подруги, близької людини. І світ вже ніколи не буде таким, як був. Бо це була така гарна і світла людина, вони були такою сонячною парою, а тепер все згасло. 

Ці ***ді погасили такий сяючий всесвіт – в очах моєї подруги, її доньки, вони забрали частину всіх нас, кого Юра більше ніколи не нагодує своїми смачнющими сирами. Нема прощення, не буде ніколи", – висловилась Світлана Кедяєва.

"На жаль, Юра вже не запропонує вам сиру українських сироварів. На жаль, Юра не організує та не відкриє Ukraine Cheese Awards Day.

Ми ще довго будемо лити сльози за ним та вити у простір, який не поверне нам втіхи від цього. Але ми ще живі і можемо робити те, що робив він за нього! В памʼять про нього, поки ми живі!"написала Юлія Солодка.

Нагадаємо, раніше на фронті загинув сумчанин Дмитро Буйвал, якого знали як "живу скульптуру" та міма, виконавця вогняно-піротехнічних шоу.

Також життя за Україну віддала військова та співробітниця НАЗК Юлія Шевченко.

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