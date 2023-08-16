На війні загинув бойовий медик та відомий київський сировар Юрій Антонов

На фронті загинув бойовий медик з Києва Юрій Антонов, який у цивільному житті був сироваром.

12 серпня у бою під Ямполем на Донеччині він отримав поранення, несумісні з життям.

Трагічну звістку повідомила дружина бійця Таня Коляда.

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"Мій Юра загинув. 12 серпня у бою під Ямполем Краматорського району Донецької області він отримав поранення, несумісні з життям.

Прощання орієнтовно відбудеться у Києві в п'ятницю. Про деталі я повідомлю пізніше", – написала вона.

Юрій Антонов. Фото з соцмереж

До повномасштабного вторгення Юрій був очільником кооперативу крафтових сироварень Cheesemania, організовував сирні фестивалі.

У Юрія залишилась дружина і донька. Він був турботливим чоловіком і татом.

"Найкращий гравець в крокодила і мега-класний тато чудової дівчинки Злати. Він показував слова чи поняття так, що не було сил вгадувати, бо всі лежали в корчах від реготу. Неймовірно романтичний чоловік, який з фронту вигадував і організовував подарунки для коханої дружини Тані (замовити суші чи кабачок, бо кохана не повинна лишитися влітку без подарованого кимось кабачка).

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Фромаж'є і знавець чи не всіх крафтових сироварів України. Організатор та учасник сирних фестивалів. А ще знавець вин, які ідеально пасують до якоїсь шаленої кількості сирів (і на відміну від сирів – алкоголь він не вживав).

Інструктор з тактичної медицини. Бойовий медик, який рятував побратимів, заступив місце пораненого ротного медика, і міг поступитися спальником киці...Юра загинув від російського артобстрілу. Мій друг і чоловік моєї подруги", – написала Валентина Захабура.

...

У соцмережах Юрія з теплом згадують друзі, колеги та клієнти, які куштували його сири.

"Ми починали сирну тему майже разом, познайомилися на #всісвої. Це був другий маркет гастрономії. Далі майже всі фести поряд. Завжди усміхнений, завжди відповідальний, завжди готовий допомогти.

Юрка загинув, захищаючи нашу країну. Я не можу в це повірити, я не можу це усідомити. Юри з нами вже не має. Клята війна!" – пригадує Олена Зарянова.

…

"Ти написав, що до перемоги сир не продаєш. Тепер вже ніхто його не спробує. Боляче до крику..

Мала честь знати Юрія, смакувати сир на Володимирському та відкривати нові сирні смаки", – пише Катерина Безсудна.

"Сьогодні отримали звістку, що загинув чоловік моєї подруги, близької людини. І світ вже ніколи не буде таким, як був. Бо це була така гарна і світла людина, вони були такою сонячною парою, а тепер все згасло.

Ці ***ді погасили такий сяючий всесвіт – в очах моєї подруги, її доньки, вони забрали частину всіх нас, кого Юра більше ніколи не нагодує своїми смачнющими сирами. Нема прощення, не буде ніколи", – висловилась Світлана Кедяєва.

…

"На жаль, Юра вже не запропонує вам сиру українських сироварів. На жаль, Юра не організує та не відкриє Ukraine Cheese Awards Day.

Ми ще довго будемо лити сльози за ним та вити у простір, який не поверне нам втіхи від цього. Але ми ще живі і можемо робити те, що робив він за нього! В памʼять про нього, поки ми живі!" – написала Юлія Солодка.

Нагадаємо, раніше на фронті загинув сумчанин Дмитро Буйвал, якого знали як "живу скульптуру" та міма, виконавця вогняно-піротехнічних шоу.

Також життя за Україну віддала військова та співробітниця НАЗК Юлія Шевченко.