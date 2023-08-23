Гордість та страх: які емоції переживають українці, думаючи про країну

Альона Ягольник
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23 серпня 2023

Під час війни 74% українців відчувають гордість, думаючи про країну. Другий рік поспіль ця емоція залишається домінуючою.

Про це свідчить дослідження соціологічної групи "Рейтинг", проведене у серпні 2023 року.

Наступна за поширеністю емоція – сум, її переживають 43% опитаних. 

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"Гордість більше відчувають опитані, які перебувають в Україні. Емоції суму і страху переважають серед біженців за кордоном. 

Гордість більше відчувають найстарші опитані, сум і страх частіше відзначали люди середнього віку", – зауважують соціологи.

 Фото: RostyslavOleksin/Depositphotos

Серед негативних емоцій страх відчувають 17%, а гнів – 13%. Окрім цього, думаючи про Україну, 10% респондентів притаманна радість, а 7% – сором.  

Згідно з дослідженням, у 5% думки про Україну викликають зацікавленість, а у  та 1% опитаних – байдужість.

Про гордість, страх та сум частіше говорили  жінки. Натомість чоловіки – про гнів, радість і сором. 

Респонденти, які у побуті спілкуються українською або двома мовами, частіше говорили про відчуття гордості. Про сум переважно говорили російськомовні громадяни.

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Опитування тривало з 16 до 20 серпня, у форматі анонімного онлайн-інтерв’ю на платформі Rating Online. Респонденти отримали запрошення пройти опитування через месенджери та соціальні мережі. Загалом участь взяли 6050 людей, з них 700 ВПО та 750 біженці з України.

Нагадаємо, раніше українці зауважували, що відчувають надію, оптимізм та тривогу під час війни

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