Бабця з дідом не змогли знайти онуку та звернулись до поліції: дівчинка грала у хованки

На Хмельниччині бабуся й дідусь не змогли знайти 4-річну онуку, тому були змушені звернутися до правоохоронців.
Про це повідомили в ювенальній поліції Хмельницької області.
Інцидент трапився у вівторок, 21 серпня у Сатанівській ОТГ.
4-річна дитина нібито пішла у невідомому напрямку. Бабуся з дідусем разом шукали онуку півтори години.
|Фото: Ювенальна поліція Хмельницької області
Вони оглянули господарство, прилеглу територію та навіть вернулася до працівників охорони місцевого санаторію. Але намарно.
Після – зателефонували до поліції. Правоохоронці знайшли дівчинку, яка ховалася в літній альтанці під столом.
Як виявилося, дівчинка гралася таким чином з бабусею в хованки.
Ювенали подарували дівчинці канцелярське приладдя, аби вона займалась корисними справами.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині рятувальники визволили дитину, яка застрягла у поштоматі.
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