Бабця з дідом не змогли знайти онуку та звернулись до поліції: дівчинка грала у хованки

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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23 серпня 2023

На Хмельниччині бабуся й дідусь не змогли знайти 4-річну онуку, тому були змушені звернутися до правоохоронців.

Про це повідомили в ювенальній поліції Хмельницької області.

Інцидент трапився у вівторок, 21 серпня у Сатанівській ОТГ. 

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4-річна дитина нібито пішла у невідомому напрямку. Бабуся з дідусем разом шукали онуку півтори години. 

 Фото: Ювенальна поліція Хмельницької області

Вони оглянули господарство, прилеглу територію та навіть вернулася до працівників охорони місцевого санаторію. Але намарно.

Після  –  зателефонували до поліції. Правоохоронці знайшли дівчинку, яка ховалася в літній альтанці під столом.

Як виявилося, дівчинка гралася таким чином з бабусею в хованки.

Ювенали подарували дівчинці канцелярське приладдя, аби вона займалась корисними справами.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині рятувальники визволили дитину, яка застрягла у поштоматі.

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