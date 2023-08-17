На Полтавщині рятувальники визволили дитину з поштомата

У середу 16 серпня на гарячу лінію в Полтаві надійшов дзвінок про допомогу дитині.

Хлопчик застряг в поштоматі, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Інцидент трапився о 15 годині на вулиці Небесної сотні.

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Як зазначили у ДСНС Полтавщини у коментарі "УП.Життя", на вид хлопчику було близько 5 років. За словами очевидців, він з друзями грався у під'їзді, де розміщений поштомат. Комірка ймовірно була відкрита, тож хлопець заліз у неї, після чого вона зачинилась.

Поштомат, в якому застрягла дитина. Фото: ДСНС

Дитині стало зле: хлопчику не було чим дихати. Мешканці під'їзду звернулись до рятувальників з проханнями визволити дитину.

Працівники ДСНС відігнули куточок металевої комірки, а потім відкрили її гідравлічними ножицями в присутності представників "Нової пошти", поліції та лікарів.

Нагадаємо, навесні 2023 року поліціанти на Одещині повернули додому 4-річного хлопчика, якого шукали 5 годин. Він застряг у болоті й не міг покликати на допомогу.

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