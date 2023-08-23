У Пакистані врятували людей, які застрягли на канатній дорозі, власника заарештували

У Пакистані врятували 8 людей, які опинились у пастці на канатній дорозі та повисли над урвищем, коли відірвався трос.

Власника канатної дороги заарештували за звинуваченням у недбалості, повідомляє BBC та Reuters.

Пакистанські надзвичайники витягли 7 дітей від 10 до 16 років та одного чоловіка після 15 годин рятувальної операції.

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Один з потерпілих, 16-річний хлопець із серцевим захворюванням, знепритомнів на декілька годин, повідомив місцевим ЗМІ 20-річний чоловік Гульфараз.

Інша дитина також знепритомніла через "спеку і страх", повідомив агентству Reuters рятувальник.

"Всі діти були успішно і безпечно врятовані. Чудова командна робота військових, рятувальних служб, районної адміністрації, а також місцевого населення", – повідомила влада.

Поліція затримала власника канатної дороги Гюля Заріна за кількома звинуваченнями, зокрема створення загрози для життя і недбалості.

Нагадаємо, місцеві жителі використовували приватну канатну дорогу через відсутність доріг та мостів у районі. Зазвичай нею їздять до школи близько 150 дітей.

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22 серпня група людей їхала до школи, але раптом троси обірвалися. Кабінка залишилася висіти на висоті майже 275 метрів над землею.

Для порятунку використали військовий гелікоптер, але операцію ускладнював сильний вітер. Як повідомив очільник рятувальної місії Шарік Ріаз Хаттак, людям передавали їжу, воду та ліки.