В Австралії крісло з туристами відірвалось від канатної дороги на курорті

В Австралії троє 20-річних сноубордистів отримали травми після того, як крісло відірвалося від підйомника на гірськолижному курорті Thredbo.
Дві жінки отримали травми спини, а чоловік – травми обличчя, повідомляє The Guardian та ABC.
У Thredbo кажуть, що аварія на крісельному підйомнику була спричинена "несподівано сильним поривом вітру".
Одне з крісел відірвалось від підйомника Kosciuszko Quad Express 19 серпня.
На фотографіях, розміщених в інтернеті, видно, як рятувальники надають допомогу постраждалому туристу, а поруч на снігу лежить крісло.
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|Фото: eranthomson/Instagram
Організація SafeWork NSW проводить розслідування інциденту.
"Серйозних травм не було, і троє гостей, які постраждали, перебувають під наглядом команди. Інші гості та крісла не постраждали.
Thredbo запевняє гостей, що їхня безпека має першорядне значення, і ми будемо застосовувати наші високі стандарти безпеки та управління", – йдеться в офіційній заяві курортного комплексу.
Нагадаємо, в Індонезії врятували серферів з Австралії, які потрапили у шторм і провели у морі 38 годин.
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