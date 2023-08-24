У Google привітали Україну з Днем Незалежносі святковим дудлом. ФОТО

Google привітав Україну з 32-ою річницею незалежності святковим дудлом.

Ілюстрацію створила художниця з Києва Поліна Дорошенко, повідомили у Google.

"Дудл сьогодні, зроблений художницею з Києва Поліною Дорошенко, присвячений Дню Незалежності України 2023. Це державне свято вшановує незламність духу українського народу та пам’ятає всіх, хто віддав життя за свою країну – включно з тими, хто все ще воює зараз", – пишуть в компанії.

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У Google нагадали, що після розпаду СРСР 92% українців проголосували за незалежність під час референдуму за Акт проголошення незалежності в грудні 1991 року.

Фото: Google

"Відтоді Україна продовжує розбудовувати демократичну державу, яка цінує свободу та цілісність. Країна також зробила кілька помітних глобальних внесків у дослідження космосу, медицину, мистецтво, музику, технології тощо", – додали в Google.

Синьо-жовтий прапор України разом із гамою кольорів символізують відкрите небо над полями по всій країні.

Крім того, він уособлює незламність духу народу, відданість землі та любов до свободи. Ілюстрація зображає ходу українців, які демонструють свою впевненість, рухаючись у майбутньому.

"Цьогорічний День Незалежності має особливе значення, оскільки країна продовжує свою боротьбу проти російського вторгнення, яке триває", – підкреслили в Google.

Нагадаємо, минулого року святковий дудл на честь Дня Незалежності України створила художниця з Харкова.

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