У Google привітали Україну з Днем Незалежності святковим дудлом

Google привітав Україну з 31-им Днем Незалежності святковим дудлом.

Малюнок створила художниця з Харкова Ольга Штонда, повідомили на сайті Google.

"У цей день у 1991 році українські політики підписали Акт проголошення незалежності та вивісили свій державний прапор у залі засідань Верховної Ради, означаючи вихід країни зі складу Радянського Союзу.

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Національне свято вшановує всіх, хто віддав життя за Батьківщину, включно з тими, хто воює донині", – розповіли в Google.

Фото: Google

У компанії зазначили, що за 31 рік свободи Україна досягла змогла досягти суттєвого прогресу в соціальній, економічній і політичній сферах.

Сам малюнок художниці натхнений головними символами країни – прапором та тризубом.

Синьо-жовтий прапор уособлює величезне небо України, прекрасні струмки та золоті пшеничні поля.

А його яскраві кольори надихають громадян пам’ятати, що вони волелюбний, сміливий, енергійний та згуртований народ.

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Герб України – тризуб також часто інтерпретують як сокола, що зображено в дудлі до Дня Незалежності.

"Цьогорічний День Незалежності має особливе значення, оскільки Україна продовжує свою боротьбу проти російського вторгнення, яке триває", – кажуть в Google.