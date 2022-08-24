У Google привітали Україну з Днем Незалежності святковим дудлом

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
11118
24 серпня 2022

Google привітав Україну з 31-им Днем Незалежності святковим дудлом.

Малюнок створила художниця з Харкова Ольга Штонда, повідомили на сайті Google.

"У цей день у 1991 році українські політики підписали Акт проголошення незалежності та вивісили свій державний прапор у залі засідань Верховної Ради, означаючи вихід країни зі складу Радянського Союзу.

Національне свято вшановує всіх, хто віддав життя за Батьківщину, включно з тими, хто воює донині", – розповіли в Google.

Фото: Google

Читайте також: Що ви знаєте про боротьбу за українську незалежність? ТЕСТ

У компанії зазначили, що за 31 рік свободи Україна досягла змогла досягти суттєвого прогресу в соціальній, економічній і політичній сферах.

Сам малюнок художниці натхнений головними символами країни – прапором та тризубом.

Синьо-жовтий прапор уособлює величезне небо України, прекрасні струмки та золоті пшеничні поля.

А його яскраві кольори надихають громадян пам’ятати, що вони волелюбний, сміливий, енергійний та згуртований народ.

Герб України – тризуб також часто інтерпретують як сокола, що зображено в дудлі до Дня Незалежності.

"Цьогорічний День Незалежності має особливе значення, оскільки Україна продовжує свою боротьбу проти російського вторгнення, яке триває", – кажуть в Google.

Читайте також: Присвячений героям опору: Укрзалізниця запустила "Потяг перемоги". ФОТО




 21018
Суспільство

Що ви знаєте про боротьбу за українську незалежність? ТЕСТ

Михайло Загородній
 26448
Суспільство

Від "Привида" до "Азовсталі". 7 символів незламності України під час війни

Діана Кречетова
 12845
Вода для життя

Що варто знати про воду, яку ви п’єте. 10 фактів

За підтримки Трускавецька

Головне на сайті


Суспільство

Що ви знаєте про боротьбу за українську незалежність? ТЕСТ

Михайло Загородній
Учені пояснили, чому нарциси вірять у теорії змови частіше за інших
10 книжок про боротьбу за незалежність України
Хода окупованими містами: в Україні організовують віртуальний флешмоб на підтримку Незалежності
На Київщині хірурги залишили сторонній предмет у тілі дитини. Поліція відкрила справу
"Збережіть культуру": в Україні запустили платформу для відновлення культурної спадщини
Суспільство

Від "Привида" до "Азовсталі". 7 символів незламності України під час війни

Діана Кречетова
Вода для життя

Що варто знати про воду, яку ви п’єте. 10 фактів

За підтримки Трускавецька