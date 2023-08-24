Директор, секретар та вчителі: на Сумщині внаслідок атаки безпілотника загинуло 4 педагогів

У місті Ромни на Сумщині російський Shahed 23 серпня знищив школу та вбив 4 педагогів.

Внаслідок атаки ворога загинула директорка школи загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №8 Тетяна Іванівна Прокопенко.

"Боляче усвідомлювати, що залишились нереалізованими її численні плани і задуми...

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У нашій пам’яті Тетяна Іванівна назавжди залишиться усміхненою, життєрадісною, неймовірно красивою, щасливою, надійною колегою, справжнім професіоналом своєї справи", – сказала колега загиблої Вікторія Зеленська.

Директорка школи Тетяна Прокопенко

Ще однією жертвою Росії стала заступниця директора та вчителька початкових класів Солонинка Оксана Вікторівна. Влітку набирала першачків на навчання, мала бути їм класним керівником, зазначає меморіал "Їх вбила Росія".

Заступниця директора Оксана Солонинка

Російський Shahed забрав життя секретарки школи Оксани Ігорівни Кваші та бібліотекаря й вчителя історії Руслана В'ячеславовича Яцури з села Липове. Він працював у школі з 2007 року.

Секретар роменської школи №8

"Маленький, але згуртований педагогічний колектив докладав зусиль, аби діти почували себе комфортно і захищено.

Ще вчора школа стояла, вона жила, вона повнилася дитячими голосами, бо свято Першого дзвоника – особливе! Готувалися до свята, і ніхто не припускав думки, що воно обернеться чорним лихом…", – написала вчителька української мови та літератури Тетяна Лісненко на сторінці школи.