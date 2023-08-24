"Кілька годин затишшя, потім – шквал вогню". Історія військового медика, який рятує життя на фронті

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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24 серпня 2023

Іван Мелець – ровесник незалежності України. Він також є лікарем-анестезіологом Лікарні Святого Пантелеймона у Львові. Сьогодні Іван рятує життя на війні.

Про його історію розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Свій шлях медика Іван Мелець почав у 2009 році. Він закінчив університет Богомольця, кафедру підготовки лікарів ЗСУ. Після навчання підписав контракт і пішов служити в армію. З початком війни з РФ у 2014 році вчився дедалі більше.

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"Тоді в мене не було достатньої медичної практики, але щоб рятувати інших та вижити самому, доводилось швидко вчитись", – згадує лікар.

 Фото: МОЗ України

Протягом 5-ти років навчався у досвідчених військових медиків у великах шпиталях біля лінії фронту – в Луганській і Донецькій областях. 

Після завершення контракту працював у цивільних лікарнях – Києва та Львова. Та це було тільки 2 роки. З початком повномасштабної війни пішов добровольцем – і став уже капітаном медичної бригади.

Іван каже, що ця війна зовсім інше за те, що він бачив раніше. Працювати доводиться близько до лінії зіткнення – у підвалах, закинутих хатах, тощо.

"Ми ніколи не можемо знати, скільки часу триватиме обстріл наших позицій. Часом на кілька годин затишшя, а  потім – шквал вогню, який не зупиняється просто днями. А нам же іще треба забирати поранених", – розповідає Іван.

Говорить, що дуже багато глибоких і важких ран лиця та тіла, розірваних та розтрощених кінцівок. Але він з іншими лікарями роблять усе можливе, щоб у великих госпіталях зберігали життя хлопців.

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У польовому шпиталі Івана працюють хірурги, фельдшери, молодший медичний персонал, є відповідний інструментарій, в мініреанімації є навіть апарати ШВЛ з моніторами.

Водночас медик нагадує й про безнадійні випадки. Такий був з його побратимом.

"Був приліт біля медпункту. Одному з наших на місці осколком розірвало грудну клітку з легенями, живіт та внутрішні органи, ділянку від правої пахової артерії до стегна. Він помер від масивної кровотечі. І ми не могли цьому зарадити", – з сумом каже Іван.  

Він також говорить, що важливо правильно маскуватись і враховувати рельєф. Не менш важливиим є емоційний стан.

Через бригаду Івана щомісяця проходить дуже багато поранених захисників. Щоби вижити і рятувати інших, тут доводиться жити за "законами війни".

"Ні стрес, ні страх не мають на тебе впливати. Кожна помилка – це чиєсь життя", – підкреслює він.

Наразі Іван Мелець воює на Харківському напрямку. Вдома на нього чекає дружина та трирічна донечка.

Раніше ми розповідали про те, чому забороняють рятувати поранених бойовим медикам

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