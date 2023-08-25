24 лютого зустрів з думкою: "Чому саме сьогодні?". Історія гвардійця з позивним "Комар"

Військовослужбовець Національної гвардії з позивним "Комар" мріяв поєднати своє життя з військом, однак коли не вдалося закінчити військовий ліцей, зрозумів, що здійснити бажання буде непросто.
Чоловік – з Луганщини, але багато часу прожив у Києві. У 2021 році він вирушив до Одеси, де хотів пройти відбір й потрапити до морської піхоти Збройних сил на посаду снайпера, повідомляють в Національній гвардії.
"Комар" склав фізичні випробування та психологічні тести, втім, каже, що через велику кількість охочих стати снайперами йому не вдалося.
"На одне місце було 16 людей. Були місця на іншу посаду, але я хотів саме на снайпера", – розповідає "Комар".
|Військовослужбовець "Комар". Усі фото: Національна гвардія України
Того ж року він потрапив на строкову службу на Чернігівщині. У січні 2022 встиг прийняти присягу, а в лютому – пішов на війну.
"24 лютого я змінився з наряду, тільки ліг спати й тут нас піднімають по тривозі. Мої перші думки: "Ну чому саме сьогодні?" – згадує армієць.
Коли російські війська зайшли в Чернігів, на вулицях міста зав’язалися перші бої. Тоді "Комар" обійняв посаду механіка-водія бронетранспортера.
У той день, розповідає чоловік, вони з побратимами потрапили у кільце в будівлі обласної держадміністрації.
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|Найстрашніше, за словами гвардійця, бачити смерть цивільних
"Почали спілкуватися з більш досвідченими нашими бійцями, запитували у них, який відсоток того, що ми взагалі виживемо. Усі казали, що шанс мінімальний. Усі почали дзвонити рідним, зокрема я.
Попрощалися з батьками, повідомили, що це буде наш останній бій, подякували за те, що взагалі з’явилися на цей світ. Далі був дуже тяжкий бій, який дуже важко згадувати", – згадує нацгвардієць.
"Комар" додає, що найважче тоді було бачити, як внаслідок ворожих обстрілів гинуть цивільні люди.
Тоді ж у Чернігові військовий отримав перші поранення – обпікся осколками міни, яка вибухнула в 5-ти метрах. Внаслідок обстрілу на бронемашині "Комара" пробило усі 7 коліс.
"Я навіть не пам’ятаю, як я все-таки виїхав. На повороті мені допомагали крутити кермо троє чи четверо бійців. Як я до того керував, я не знаю", – каже чоловік.
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|"Я хочу стати психологом – це велика відповідальність і мені не страшно взяти її на себе", – зазначив чоловік
За службу гвардієць отримав заохочувальну відзнаку – нагрудний знак "За доблесну службу", а також нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ "За взірцевість у військовій службі" ІІІ ступеня.
Нині "Комар" хоче стати військовим психологом, аби допомагати бійцям, які повертаються з поля бою.
"Мені хочеться допомагати усім, хто приїхав з передової, підіймати їм бойовий дух. Я хотів би працювати й на передку. Якщо на лінії вогню з тобою працює психолог, то набагато легше все витримати й пережити.
Я знаю, що повертаючись з пекла можна повернути людину у нормальне життя, але для цього з нею потрібно багато працювати", – додав чоловік.
Раніше ми розповідали історію військового, в якого під час поранення на Донеччині куля влучила біля серця.
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