24 лютого зустрів з думкою: "Чому саме сьогодні?". Історія гвардійця з позивним "Комар"

Військовослужбовець Національної гвардії з позивним "Комар" мріяв поєднати своє життя з військом, однак коли не вдалося закінчити військовий ліцей, зрозумів, що здійснити бажання буде непросто.

Чоловік – з Луганщини, але багато часу прожив у Києві. У 2021 році він вирушив до Одеси, де хотів пройти відбір й потрапити до морської піхоти Збройних сил на посаду снайпера, повідомляють в Національній гвардії.

"Комар" склав фізичні випробування та психологічні тести, втім, каже, що через велику кількість охочих стати снайперами йому не вдалося.

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"На одне місце було 16 людей. Були місця на іншу посаду, але я хотів саме на снайпера", – розповідає "Комар".

Військовослужбовець "Комар". Усі фото: Національна гвардія України

Того ж року він потрапив на строкову службу на Чернігівщині. У січні 2022 встиг прийняти присягу, а в лютому – пішов на війну.

"24 лютого я змінився з наряду, тільки ліг спати й тут нас піднімають по тривозі. Мої перші думки: "Ну чому саме сьогодні?" – згадує армієць.

Коли російські війська зайшли в Чернігів, на вулицях міста зав’язалися перші бої. Тоді "Комар" обійняв посаду механіка-водія бронетранспортера.

У той день, розповідає чоловік, вони з побратимами потрапили у кільце в будівлі обласної держадміністрації.

Найстрашніше, за словами гвардійця, бачити смерть цивільних

"Почали спілкуватися з більш досвідченими нашими бійцями, запитували у них, який відсоток того, що ми взагалі виживемо. Усі казали, що шанс мінімальний. Усі почали дзвонити рідним, зокрема я.

Попрощалися з батьками, повідомили, що це буде наш останній бій, подякували за те, що взагалі з’явилися на цей світ. Далі був дуже тяжкий бій, який дуже важко згадувати", – згадує нацгвардієць.

"Комар" додає, що найважче тоді було бачити, як внаслідок ворожих обстрілів гинуть цивільні люди.

Тоді ж у Чернігові військовий отримав перші поранення – обпікся осколками міни, яка вибухнула в 5-ти метрах. Внаслідок обстрілу на бронемашині "Комара" пробило усі 7 коліс.

"Я навіть не пам’ятаю, як я все-таки виїхав. На повороті мені допомагали крутити кермо троє чи четверо бійців. Як я до того керував, я не знаю", – каже чоловік.

"Я хочу стати психологом – це велика відповідальність і мені не страшно взяти її на себе", – зазначив чоловік

За службу гвардієць отримав заохочувальну відзнаку – нагрудний знак "За доблесну службу", а також нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ "За взірцевість у військовій службі" ІІІ ступеня.

Нині "Комар" хоче стати військовим психологом, аби допомагати бійцям, які повертаються з поля бою.

"Мені хочеться допомагати усім, хто приїхав з передової, підіймати їм бойовий дух. Я хотів би працювати й на передку. Якщо на лінії вогню з тобою працює психолог, то набагато легше все витримати й пережити.

Я знаю, що повертаючись з пекла можна повернути людину у нормальне життя, але для цього з нею потрібно багато працювати", – додав чоловік.

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