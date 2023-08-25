На Рівненщині жінка втопила двох малолітніх синів: її затримали

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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25 серпня 2023

У Рівненській області 42-річна жінка втопила двох малолітніх синів у місцевому кар’єрі, куди вони втрьох пішли купатися.  

Їй оголосили  підозру в умисному вбивстві, повідомляють в поліції Рівненщини. 

Як встановили правоохоронці, 23 серпня близько 11 години місцева жителька Вараського району разом із синами шести та семи років пішли до місцевого кар’єру купатися. 

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В Офісі Генерального прокурора зазначають, що спочатку жінка занурила старшого сина у воду й утримувала його в такому положенні до моменту припинення ним опору.

Фото: Joel Sharpe/Getty Images

Після цього вона вийшла на берег за молодшим сином. 

"Вона взяла за руку меншого сина та повела його до дерев’яного помосту, під яким була значна глибина, й штовхнула у воду, знаючи, що той не вміє плавати. Вона стояла на тому ж помості й споглядала неминучість утоплення", – пишуть в Офісі Генпрокурора. 

За даними поліції, невдовзі до водойми прибіг 37-річний батько дітей й самотужки намагався врятувати одного з синів – дістав з води й почав проводити реанімаційні заходи, однак хлопчик помер. 

Тіло іншої дитини пізніше дістали водолази.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства двох малолітніх осіб (п. 1,2 ч. 2 ст. 115 ККУ). У скоєному злочині вона зізналася. 

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У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька розповіла, що раніше в поле зору правоохоронців підозрювана не потрапляла. 

"У жінки було лише два сини. Нині вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу", – додала Юстицька. 

Раніше ми повідомляли, скільки людей загинуло на водоймах за шість місяців 2023 року. 

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