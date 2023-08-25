На Рівненщині жінка втопила двох малолітніх синів: її затримали

У Рівненській області 42-річна жінка втопила двох малолітніх синів у місцевому кар’єрі, куди вони втрьох пішли купатися.
Їй оголосили підозру в умисному вбивстві, повідомляють в поліції Рівненщини.
Як встановили правоохоронці, 23 серпня близько 11 години місцева жителька Вараського району разом із синами шести та семи років пішли до місцевого кар’єру купатися.
В Офісі Генерального прокурора зазначають, що спочатку жінка занурила старшого сина у воду й утримувала його в такому положенні до моменту припинення ним опору.
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Після цього вона вийшла на берег за молодшим сином.
"Вона взяла за руку меншого сина та повела його до дерев’яного помосту, під яким була значна глибина, й штовхнула у воду, знаючи, що той не вміє плавати. Вона стояла на тому ж помості й споглядала неминучість утоплення", – пишуть в Офісі Генпрокурора.
За даними поліції, невдовзі до водойми прибіг 37-річний батько дітей й самотужки намагався врятувати одного з синів – дістав з води й почав проводити реанімаційні заходи, однак хлопчик помер.
Тіло іншої дитини пізніше дістали водолази.
Жінці повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства двох малолітніх осіб (п. 1,2 ч. 2 ст. 115 ККУ). У скоєному злочині вона зізналася.
У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька розповіла, що раніше в поле зору правоохоронців підозрювана не потрапляла.
"У жінки було лише два сини. Нині вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу", – додала Юстицька.
Раніше ми повідомляли, скільки людей загинуло на водоймах за шість місяців 2023 року.
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