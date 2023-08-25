На Рівненщині жінка втопила двох малолітніх синів: її затримали

У Рівненській області 42-річна жінка втопила двох малолітніх синів у місцевому кар’єрі, куди вони втрьох пішли купатися.

Їй оголосили підозру в умисному вбивстві, повідомляють в поліції Рівненщини.

Як встановили правоохоронці, 23 серпня близько 11 години місцева жителька Вараського району разом із синами шести та семи років пішли до місцевого кар’єру купатися.

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В Офісі Генерального прокурора зазначають, що спочатку жінка занурила старшого сина у воду й утримувала його в такому положенні до моменту припинення ним опору.

Фото: Joel Sharpe/Getty Images

Після цього вона вийшла на берег за молодшим сином.

"Вона взяла за руку меншого сина та повела його до дерев’яного помосту, під яким була значна глибина, й штовхнула у воду, знаючи, що той не вміє плавати. Вона стояла на тому ж помості й споглядала неминучість утоплення", – пишуть в Офісі Генпрокурора.

За даними поліції, невдовзі до водойми прибіг 37-річний батько дітей й самотужки намагався врятувати одного з синів – дістав з води й почав проводити реанімаційні заходи, однак хлопчик помер.

Тіло іншої дитини пізніше дістали водолази.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства двох малолітніх осіб (п. 1,2 ч. 2 ст. 115 ККУ). У скоєному злочині вона зізналася.

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У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька розповіла, що раніше в поле зору правоохоронців підозрювана не потрапляла.

"У жінки було лише два сини. Нині вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу", – додала Юстицька.

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