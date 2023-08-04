На Київщині в дитячому псевдотаборі потонув 10-річний хлопець: "вихователь" залишив дітей самих

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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4 серпня 2023

На Київщині на території комплексу відпочину під час купання вихователь залишив дітей самих, внаслідок чого втопився 10-річний хлопчик. 

Діти перебували нібито у дитячому таборі, який працював неофіційно.   

Під час звернення правоохоронців, у закладі не надали жодного документа щодо прав на свою діяльність, повідомляє начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов. 

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За його словами, 36-річний вихователь табору повів 8 хлопців до озера й залишив їх купатися. 

Коли тренер повернувся, з води вийшло 7 дітей. 10-річний Іван потонув. Тіло дитини дістали водолази. 

Вихователя затримали правоохоронці, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Літній табір і досі не надав правоохоронцям жодного документа щодо своєї діяльності. Ця сумнівна установа й самі батьки порушили всі правила безпеки", – додав Нєбитов.

Фото: Речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова

У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова розповіла, що трагедія трапилася 3 серпня в селі Підгірці на озері, глибина якого сягає 9 метрів. 

За словами речниці, до Києва родина загиблого хлопця приїхала з Одеси. Про літній табір батьки дізналися з інтернету. 3 серпня чоловік повів дітей, віком 10-11 років на територію комплексу відпочинку до озера. 

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"Батьки знайшли перше повідомлення в мережі про табір, подзвонили туди й вирішили залишити в ньому дитину. 

Вихователь дітей з Черкаської області, в нього немає жодних навичок та дозволів на догляд за дітьми. Він тренер з футболу. У таборі він не був офіційно працевлаштованим", – повідомила Ірина. 

Фото: Речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова

Вона додала, що нині правоохоронці з’ясовують, на яких підставах працював літній табір й скільки таборів на Київщині працюють без відповідних документів.  

Раніше ми повідомляли, що на Київщині масажист зґвалтував підлітка, який має фізичні вади зі здоров’ям. 

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