В Україні хочуть змінити правила формування заробітної плати педагогів

В Україні планують змінити умови праці працівників освіти, а також правила формування заробітної плати, зокрема, педагогів.

Про це під час "Серпневої конференції" повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це позиція президента й позиція міністра освіти, що ми маємо змінити умови праці, правила формування заробітної плати педагогів. Не може бути 50 видів доплат і врешті-решт отримання такої-то зарплати", – зазначив він.

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За словами міністра, під час запровадження змін, будуть враховувати іноземний досвід формування зарплати педагогів.

Фото: Leren Lu/Getty Images

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий, який також взяв участь в конференції, зазначив, що впродовж 2023-2024 років відбуватиметься робота з формування політики та експертизи у сфері заробітних виплат, а у 2024-2025 – запущено пілотний проєкт нової системи оплати праці для вчителів і директорів шкіл.

За його словами, у проєкті візьмуть участь 500 шкіл.

"Ми хочемо, щоб базова частина заробітної плати була близько 80%, надбавки близько 20%, а також ще кілька регіональних надбавок і доплата від директора школи. Таким чином, ми зробимо зарплату зрозумілою, прозорою, прогнозованою, і найголовніше, ми прагнемо підвищити зарплату", – сказав Лісовий.

Нагадаємо, що у 2023 році у держбюджеті на освіту виділили на 20% коштів менше, ніж торік.

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