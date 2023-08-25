У Краматорську затримали вчительку, яка повідомляла росіянам локації ЗСУ під Бахмутом

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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25 серпня 2023

Співробітники Служби безпеки затримали вчительку, яка черед спільника повідомляла росіянам геолокації підрозділів Збройних Сил України на Донеччині.  

Жінка працювала в одному з ліцеїв у Краматорську, повідомляють в СБУ. 

За даними правоохоронців, за вказівкою російської воєнної розвідки жінка збирала інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі під Бахмутом.

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Отримані відомості у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та електронними координатами через месенджер вона надсилала своєму спільнику з тимчасово окупованої частини Луганської області.

Фото: СБУ

Він передавав їх до російського Генштабу.

За даними СБУ, чоловік перебуває в лавах так званого "Міністерства надзвичайних ситуацій" квазіреспубліки "ЛНР". 

"Саме за його "допомоги" російська спецслужба здійснила вербування вчительки", – зазначають в СБУ. 

Там додають, що розвідінформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій, спрямованих на сповільнення контрнаступу ЗСУ.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності.

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Їй повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). 

Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Львівщині затримали двох пенсіонерок, які підтримували окупацію РФ українських територій. 

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