Обіцяв "зустріч з Ісусом": у Кенії зросла кількість жертв серед послідовників культу

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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13 травня 2023

У Кенії зросла кількість жертв пастора, що морив голодом людей, до 179 людей. 

Кенійські слідчі відкопали ще 29 тіл. Сотні людей все ще вважають зниклими безвісти, повідомляє Reuters.

15 квітня пастора заарештували після виявлення чотирьох тіл людей, які, можливо, померли від голоду. А під час розслідування поліція ексгумувала 21 тіло поблизу міста Малінд. 

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Цього тижня пошуки останків тіл продовжили у місцевому лісі Шакахола. Зараз кількість загиблих становить 179 осіб. Серед ексгумованих тіл виявили 12 дітей.

Фото: neilomac/Depositphotos

Пошуки жертв культу продовжать.

Цього року Маккензі вже був заарештований за підозрою у вбивстві двох дітей шляхом сповідування культу, згодом його звільнили під заставу.

Родичі його прихильників кажуть, що лідер секти повернувся до лісу Шакахола і переніс свій передбачуваний судний день з серпня на 15 квітня. 

Це призвело до критики з боку деяких законодавців. Вони стверджують, що служби безпеки втратили можливість запобігти масовій смерті.

Після повторного арешту лідера секти Кенійський суд відмовив у його звільненні під заставу. 

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Визнати провину від пастора ще не вимагали. Його адвокат заявив, що підозрюваний співпрацює з поліцією.

Нагадаємо, лідер християнської секти Good News International Church Пол Маккензі Нтенге переконував вірян голодувати, щоб після смерті "зустрітися з Ісусом".

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