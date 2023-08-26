У Внутрішній Монголії знайшли "дракона" з мушель періоду Неоліту

В автономному китайському регіоні Внутрішня Монголія археологи знайшли фігурку дракона, сформовану з мушель з-під мідій.

Знахідка належить до неолітичної культури Хуншань, що існувала в період між 4700 і 2900 роками до нашої ери, повідомляє Beijing Times та Global Times.

Пазл дракона з мушель, знайдений у місті Чифенг, має довжину близько 20 сантиметрів.

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Ця знахідка заповнює прогалину в знаннях археологів про символ дракона в ранній культурі Хуншань, сказав Сонг Цзіньшань, президент Інституту культурних реліквій та археології Внутрішньої Монголії.

Також вчені розкопали залишки двох гончарних виробів того часу.

Фото: Inner Mongolia Daily

Раніше археологи вже знаходили фігурку дракона у формі С, зроблену з нефриту, яка також належить до періоду Хуншань. Однак ця реліквія суттєво відрізняється від попередньої.

"Дракон" з мідій значно відрізняється від С-подібного технікою різьблення та стилістикою. Він більш детальний та реалістичний, а зуби, хвіст та інші частини різьблення – більш витончені.

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"На відміну від С-подібного абстрактного дракона, дракон з мушлі – це повноцінне, розгорнуте зображення, що, можливо, мало на меті передати величну ауру міфічної істоти", – йдеться у повідомленні.

Археологи вважають, що нефритові артефакти культури Хуншань, які вдавалося знайти раніше, розміщувалися у ритуальних спорудах представників вищого класу.

Водночас цей "дракон з мушель" є ключем до розуміння духовного світу людей, що жили в поселеннях нижчого класу.

Культура Хуншань – це неолітична культура на північному сході Китаю, яка славиться своїм різьбленим нефритом.

Пам'ятки Хуншань, які знаходили на територіях від Автономного району Внутрішня Монголія до Ляоніна, датуються приблизно 4700-2900 роками до нашої ери.