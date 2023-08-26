Гендер "Х". Колумбія ввела третю стать у офіційних документах

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
6946
26 серпня 2023

Тепер громадяни Колумбії зможуть закріплювати свою небінарну гендерну ідентичність у офіційних документах.

Для цього у посвідченнях особи вказуватимуть стать "Х".

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Колумбії.

Реклама:

"Дотримуючись стратегії технологічного оновлення та вдосконалення послуг і процедур для громадян, МЗС включило до паспорта категорію "Х", визнаючи статеву та гендерну різноманітність", – повідомили у відомстві. 

 Фото: Carlos Andres Serna Pulido/Gettyimages.com

Колумбійський суд ухвалив постанову про можливість вказувати свою стать як небінарну ще в 2022 році.

Тепер скористатися цим правом можна як на території держави, так і в закордонних представництвах.

Таким чином Колумбія стала однією з десяти держав, де громадяни мають право вказувати третю стать.

Раніше ми розповідали про те, як живеться людям, які народилися не жінками і не чоловіками

Читайте також: Звідки беруться геї і лесбійки? Як природу гомосексуальності пояснює наука і до чого тут Київпрайд

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 9767
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4677
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3516
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат