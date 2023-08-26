Гендер "Х". Колумбія ввела третю стать у офіційних документах

Тепер громадяни Колумбії зможуть закріплювати свою небінарну гендерну ідентичність у офіційних документах.
Для цього у посвідченнях особи вказуватимуть стать "Х".
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Колумбії.
"Дотримуючись стратегії технологічного оновлення та вдосконалення послуг і процедур для громадян, МЗС включило до паспорта категорію "Х", визнаючи статеву та гендерну різноманітність", – повідомили у відомстві.
|Фото: Carlos Andres Serna Pulido/Gettyimages.com
Колумбійський суд ухвалив постанову про можливість вказувати свою стать як небінарну ще в 2022 році.
Тепер скористатися цим правом можна як на території держави, так і в закордонних представництвах.
Таким чином Колумбія стала однією з десяти держав, де громадяни мають право вказувати третю стать.
Раніше ми розповідали про те, як живеться людям, які народилися не жінками і не чоловіками.
Читайте також: Звідки беруться геї і лесбійки? Як природу гомосексуальності пояснює наука і до чого тут КиївпрайдРеклама: