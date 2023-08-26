Той, що біля Батьківщини-Матері: як киянка врятувала 16-метровий прапор, що привезли з Краматорська

Мати військового, киянка Ніна Костюминська, у себе вдома полагодила великий український прапор, який проїхав 4 тисячі кілометрів із Краматорська і був встановлений біля монумента "Батьківщина-Мати" у Києві 23 серпня.

Історію жінки, яка "відремонтувала" прапор, розповів "Українській правді. Життя" її син, Дмитро Костюминський.

Чоловік наразі служить у війську, служить на сході. Його мама Ніна Іванівна у 15-річному віці приїхала до Києва з Криму.

Реклама:

Понад 40 років Ніна Іванівна викладає закрійку та шиття у столичному училищі на Нивках. Коли почалася війна, жінка залишалася у столиці навіть тоді, коли до міста підходив ворог.

Ніна Костюминська, у себе вдома полагодила великий український прапор

Вже півтора року вона допомагає місцевому військкомату: шиє прапори для полеглих бійців, реставрує одяг для військових тощо.

Напередодні Дня прапора до брата захисника Олександра звернулися військові і сказали, що великий стяг з підписами бійців, медиків та волонтерів, який привезли у столицю і вже несли на монтаж, надірвався.

Полагодити прапор, розміром 16х23,5 метри і вагою приблизно 45 кг, треба було терміново, але всі відмовлялися.

"Брат звернувся по допомогу до мами, вона погодилася і полагодила прапор самостійно. Племінниця його підписала, і його віддали на монтаж на щоглу. Так на прапорі з’явився підпис і нашої родини", – розповідає Дмитро.

"Племінниця його підписала, і його віддали на монтаж на щоглу"

Військовий говорить, що для нього дуже важливо те, що символічний прапор потрапив до його мами.

Реклама:

"На початку відео кажуть, що цей прапор проїхав всю Україну. Був у Краматорську. Я зараз знаходжуся трохи далі. Прапор був тут, а на останньому етапі опинився у мене вдома. Це дуже символічно. Віддаю шану своїй мамі, яка долучилася до цього масштабного і сокровенного процесу", – каже Дмитро Костюминський.

"Прапор був тут, а на останньому етапі опинився у мене вдома"

Дмитро згадує, що коли він пішов на війну, мама "не ставила йому зайвих питань і все зрозуміла".

"Вона мене обійняла і сказала: Сину, я все розумію, так має бути. Це мене тримає тут. Моя мама – сильний воїн", – говорить військовий.

Нагадаємо, як повідомили в Офісі президента, прапор України з Краматорська підняли поряд з монументом "Батьківщина-мати" у Києві на День прапора України. Перед цим він проїхав понад 4 тис. км, зокрема по всій лінії фронту.

Прапор підписали майже 2 тисячі українців: військові, їхні родичі, волонтери, медики тощо.

Після свят стяг мають передати до музею.

Фото: Дмитро Костюминський.