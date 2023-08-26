Той, що біля Батьківщини-Матері: як киянка врятувала 16-метровий прапор, що привезли з Краматорська

Мати військового, киянка Ніна Костюминська, у себе вдома полагодила великий український прапор, який проїхав 4 тисячі кілометрів із Краматорська і був встановлений біля монумента "Батьківщина-Мати" у Києві 23 серпня.
Історію жінки, яка "відремонтувала" прапор, розповів "Українській правді. Життя" її син, Дмитро Костюминський.
Чоловік наразі служить у війську, служить на сході. Його мама Ніна Іванівна у 15-річному віці приїхала до Києва з Криму.
Понад 40 років Ніна Іванівна викладає закрійку та шиття у столичному училищі на Нивках. Коли почалася війна, жінка залишалася у столиці навіть тоді, коли до міста підходив ворог.
|Ніна Костюминська, у себе вдома полагодила великий український прапор
Вже півтора року вона допомагає місцевому військкомату: шиє прапори для полеглих бійців, реставрує одяг для військових тощо.
Напередодні Дня прапора до брата захисника Олександра звернулися військові і сказали, що великий стяг з підписами бійців, медиків та волонтерів, який привезли у столицю і вже несли на монтаж, надірвався.
Полагодити прапор, розміром 16х23,5 метри і вагою приблизно 45 кг, треба було терміново, але всі відмовлялися.
"Брат звернувся по допомогу до мами, вона погодилася і полагодила прапор самостійно. Племінниця його підписала, і його віддали на монтаж на щоглу. Так на прапорі з’явився підпис і нашої родини", – розповідає Дмитро.
|"Племінниця його підписала, і його віддали на монтаж на щоглу"
Військовий говорить, що для нього дуже важливо те, що символічний прапор потрапив до його мами.
"На початку відео кажуть, що цей прапор проїхав всю Україну. Був у Краматорську. Я зараз знаходжуся трохи далі. Прапор був тут, а на останньому етапі опинився у мене вдома. Це дуже символічно. Віддаю шану своїй мамі, яка долучилася до цього масштабного і сокровенного процесу", – каже Дмитро Костюминський.
|"Прапор був тут, а на останньому етапі опинився у мене вдома"
Дмитро згадує, що коли він пішов на війну, мама "не ставила йому зайвих питань і все зрозуміла".
"Вона мене обійняла і сказала: Сину, я все розумію, так має бути. Це мене тримає тут. Моя мама – сильний воїн", – говорить військовий.
Нагадаємо, як повідомили в Офісі президента, прапор України з Краматорська підняли поряд з монументом "Батьківщина-мати" у Києві на День прапора України. Перед цим він проїхав понад 4 тис. км, зокрема по всій лінії фронту.
Прапор підписали майже 2 тисячі українців: військові, їхні родичі, волонтери, медики тощо.
Після свят стяг мають передати до музею.
Фото: Дмитро Костюминський.
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