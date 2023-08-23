Засновник космічної компанії відправить на Місяць прапор України

Засновник космічної компанії Spacebit, українець Павло Танасюк, відправить на Місяць прапор України та карту.
Про це повідомила пресслужба Spacebit у День Державного прапора, повідомляє "Укрінформ".
Спочатку ця місія була запланована на 2022 рік, але її перенесли на четвертий квартал 2023 року через підготовчі роботи United Launch Alliance (ULA).
Прапор та мапу України відправлять на Місяць на ракеті Vulcan Centaur у рамках британсько-української місії.
|Фото: Spacebit
"Відправляючи прапор та карту України на Місяць, я хочу вшанувати незламний дух моєї рідної землі. Ця місія, як i прапор – символ віри українського народу у своє майбутнє, незалежно від зовнішніх викликів", – заявив Танасюк.
Нагадаємо, раніше світлини з кольорами українського прапора зібрали на спеціальному акаунті.
Також у Чернігові розгорнули найбільший в'язаний прапор України.
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