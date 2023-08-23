Засновник космічної компанії відправить на Місяць прапор України

Засновник космічної компанії Spacebit, українець Павло Танасюк, відправить на Місяць прапор України та карту.

Про це повідомила пресслужба Spacebit у День Державного прапора, повідомляє "Укрінформ".

Спочатку ця місія була запланована на 2022 рік, але її перенесли на четвертий квартал 2023 року через підготовчі роботи United Launch Alliance (ULA).

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Прапор та мапу України відправлять на Місяць на ракеті Vulcan Centaur у рамках британсько-української місії.

Фото: Spacebit

"Відправляючи прапор та карту України на Місяць, я хочу вшанувати незламний дух моєї рідної землі. Ця місія, як i прапор – символ віри українського народу у своє майбутнє, незалежно від зовнішніх викликів", – заявив Танасюк.

Нагадаємо, раніше світлини з кольорами українського прапора зібрали на спеціальному акаунті.

Також у Чернігові розгорнули найбільший в'язаний прапор України.