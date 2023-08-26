У Харкові "одружилися" активістка та військова. ФОТО

У Харкові відбулося "весілля" двох жінок – військової Аліни Шевченко та активістки Станіслави Петлиці.

Уся церемонія проходила у форматі перфомансу, повідомляють у Kharkiv Pride.

Аліна Шевченко родом із Харківщини. Вона – капітан і офіцер штабу бригади. Їй 31 рік. Служить ще з 2015 року – спочатку мобілізація, а потім контракт. Чимало часу провела у Донецькій і Луганській області.

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Говорить, що коротких історій самоприйняття та шляху усвідомлення ідентичності не буває.

"Адже ми всі народжуємося в упередженому суспільстві, де активно нав‘язують гетеросексуальність і патріархат. І ти в цьому океані нав’язаної нормальності борсаєшся, допоки не знаходиш свій острівець комфорту та розумієш, чому більшість островів тобі не підходять", – ділиться Аліна для ГО Військові ЛГБТ+.

Фото: Kharkiv Pride

Вона також розповідала, що у виборі її підтримала мама. Саме вона допомогла "сприйняти саму себе".

За її словами, у колективі також всі знають про її орієнтацію.

"Ба більше – всі в курсі про наші заручини з моєю коханою. Я, мабуть, всім вже повихвалялася каблучкою і своїм статусом", – каже Аліна.

Фото: Kharkiv Pride

Її партнерка – харківська активістка Станіслава, яка займається захистом прав жінок та ЛГБТК+ людей і входить до команди Kharkiv Pride.

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Церемонію весілля провели за традиційним українським обрядом на вулиці Сумській у Харкові. Там проходило обсипання вівсом, пшеницею, рисом, пелюстками тощо. Невід’ємною частиною було й кидання букетів.

Фото: Kharkiv Pride

Після цього наречені гуляли містом і фотографувалися з гостями. Також прикріпили замок на знак міцних стосунків – і, можливо, офіційного шлюбу.

Сьогодні оформити належним чином Аліна та Станіслава свої стосунки не можуть. В Україні досі відсутня шлюбна рівність для всіх закоханих пар.

У травні 2023 року до Верховної Ради подали законопроект про цивільні партнерства, який має дозволити реєструвати одностатеві шлюби та врегулювати це питання.