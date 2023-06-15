Рівні права для ЛГБТ спільноти підтримують 67% українців – опитування

67% опитаних українців погоджуються, що представники ЛГБТ повинні мати рівні права з іншими громадянами.

Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Цей показник зріс у порівнянні з 2022 роком на 2%.

Водночас кількість противників лишилась сталою – 26%.

Навіть серед тих, хто загалом негативно ставиться до ЛГБТ людей, 47% погоджуються, що вони повинні мати однакові з усіма громадянами права.

28% респондентів підтримують запровадження реєстрованого партнерства без права усиновлення, а 39% виступають проти.

Загальна кількість респондентів, які відповіли "так" і "байдуже" щодо реєстрованих партнерств становить 54%, що переважає кількість противників.

У 2022 році ситуація була трохи гіршою: 24% підтримували і 42% не підтримували цю ідею.

Серед категорії тих, кому загалом байдуже до ЛГБТ людей, 30% підтримують реєстроване партнерство, а 40% відповіли, що їм байдуже.

Опитування проводили з 26 травня по 5 червня телефоном. В ньому взяли участь 2013 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України.