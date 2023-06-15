Рівні права для ЛГБТ спільноти підтримують 67% українців – опитування

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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15 червня 2023

67% опитаних українців погоджуються, що представники ЛГБТ повинні мати рівні права  з іншими громадянами.

Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Цей показник зріс у порівнянні з 2022 роком на 2%. 

Водночас кількість противників лишилась сталою – 26%.

 Фото: raulmellado/Depositphotos

Навіть серед тих, хто загалом негативно ставиться до ЛГБТ людей, 47% погоджуються, що вони повинні мати однакові з усіма громадянами права.

28% респондентів підтримують запровадження реєстрованого партнерства без права усиновлення, а 39% виступають проти.

Загальна кількість респондентів, які відповіли "так" і "байдуже" щодо реєстрованих партнерств становить 54%, що переважає кількість противників. 

У 2022 році ситуація була трохи гіршою: 24% підтримували і 42% не підтримували цю ідею. 

Серед категорії тих, кому загалом байдуже до ЛГБТ людей, 30% підтримують реєстроване партнерство, а 40% відповіли, що їм байдуже.

Опитування проводили з 26 травня по 5 червня телефоном. В ньому взяли участь 2013 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України.

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