У Афганістані таліби заборонили жінкам відвідувати популярний національний парк

Радикальний ісламістський рух "Талібан" заборонив жінкам відвідувати національний парк Банд-е-Амір у центральній провінції Баміян.

Про це пише France 24.

За словами очільника Міністерства чеснот і пороків Мохаммада Халеда Ханафі, жінки не одягали хіджаб у парку.

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Також вони неправильно носили інші мусульманські головні убори. Тепер вхід до пам’ятки обмежать сили безпеки.

Фото: Samere Fahim Photography/Gettyimages.com

Новина з’явилася після того, як міністр відвідав провінцію та повідомив посадовцям і священнослужителям про порушення правил жінками.

Парк Банд-е-Амір – одна з визначних туристичних памʼяткок країни. Вона стала першим національним парком Афганістану в 2009 році. Місце було популярне поміж сімей.

Міжнародні організації також встигли відреагувати на нововведення.

"Не задовольняючись тим, що позбавляють дівчат і жінок освіти, роботи та вільного пересування, таліби також хочуть забрати у них парки та спорт, а тепер навіть природу, як ми бачимо з останньої заборони жінкам відвідувати Банд-е-Амір", – заявила Хізер Барр, заступник директора з прав жінок Human Rights Watch.

З початку захоплення влади таліби вже заборонили відвідувати жінкам громадські місця – зокрема парки.

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Крім того, цей уряд заборонив дівчатам відвідувати школу після шостого класу. Водночас афганських жінок позбавили права працювати на місцеві та неурядові організації.