У Японії автошкола дала водіям сісти за кермо напідпитку у виховних цілях

Автошкола Chikushino в японському місті Фукуока запропонувала водіям сісти за кермо після вживання алкоголю, щоб показати небезпеку водіння напідпитку.

Спочатку тверезим водіям запропонували подолати три ділянки дороги – зигзаг з перешкодами, S-подібну дорогу і дорогу з крутими поворотами, повідомляє The Guardian.

Потім учасники експерименту вживали алкоголь і ще раз намагалися подолати такий шлях під наглядом інструкторів. Однак якість водіння дуже знижувалася: хтось виїжджав на зустрічну смугу, перевищував швидкість тощо.

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Цією акцією поліція Японії та інструктори хочуть переконати "самовпевнених" водіїв ніколи не сідати за кермо в нетверезому вигляді.

"Ми дамо вам можливість відчути, наскільки змінюється ваше водіння до і після вживання алкоголю", – сказав учасникам представник школи.

Фото: Tony Studio/GettyImages

Ініціатива також покликана вшанувати пам'ять трьох дітей, загиблих від рук нетверезого водія 17 років тому. Жертвами ДТП стали двоє хлопчиків у віці 3 і 4 років та їхня однорічна сестра.

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В автівку їхньої сім'ї врізався п’яний працівник муніципальної адміністрації.

Серед водіїв, які брали участь у нещодавньому експерименті в Фукуоці, були дві репортерки з газети Mainichi Shimbun. Одна з них випила і сіла за кермо, а інша спостерігала за колегою.

Репортерка Х'єлім Ха випила 350-мілілітрову банку пива, а також по чашці сливового вина "умешу" і спиртного напою "шочу" протягом години.

Незважаючи на холодні руки, прискорене серцебиття і почервоніле обличчя, Ха відчувала, що здатна керувати автомобілем.

Те ж саме під час допиту сказав водій, який збив трьох дітей у 2006 році.

У японській поліції кажуть, що багато водіїв, які сідають за кермо в нетверезому стані і не потрапляють в аварії, відчувають непереможність і хочуть повторювати свої "подвиги".

Однак ймовірність смерті від ДТП у 7 разів вища, коли водій вживав алкоголь, у порівнянні з аваріями, в які потрапляли тверезі водії.

"Ми закликаємо людей належним чином управляти ризиками перед вживанням алкоголю, наприклад, не їхати в паб на машині. Зважати на те, що коли вони напідпитку, то не зможуть приймати нормальні рішення", – сказав заступник начальника відділу поліції з безпеки дорожнього руху Фукуоки.