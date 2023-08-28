У Франції дівчатам заборонять носити у школу мусульманські сукні абая

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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28 серпня 2023

У державних школах Франції дівчатам заборонять носити сукні абая – традиційний одяг мусульманок.

Про це заявив міністр освіти країни напередодні навчального року, повідомляє Reuters.

"Я вирішив, що абая більше не можна носити в школах. Ми прагнемо того, щоб заходячи у клас, неможливо було визначити релігійні переконання учня за зовнішнім виглядом", – сказав міністр освіти Габріель Аттал.

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У Франції ще у XIX сторіччі скасували будь-який традиційний вплив католиків на державну освіту. Саме тоді у країні ввели сувору заборону на релігійну символіку у державних школах.

 Фото: Marcello Casal Jr/ABr/Вікіпедія

Такі закони розповсюджуються і на мусульман, кількість яких у Франції зростає. Наразі мусульманська громада у країні налічує 5 млн людей.

У 2004 році у країні заборонили носити у школи хустки, а у 2010-му році – хіджаби у громадських місцях.

Нагадаємо, в Афганістані радикальний ісламістський рух "Талібан" заборонив жінкам відвідувати національний парк Банд-е-Амір у центральній провінції Баміян.

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