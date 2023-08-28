Не увімкнули диктофон: чим закінчилися пошуки "Лохнеського чудовиська" у Шотландії

Масове полювання на "Лохнеське чудовисько" у Шотландії не дало жодних результатів, і таємниця Нессі продовжує бути нерозгаданою.

Про це повідомляє ВВС.

Близько 200 волонтерів, які вистежували "чудовисько" на човні, використовуючи акустичне обладнання, повідомили, що почули чотири невстановлені звуки.

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Однак записати їх не змогли, оскільки не увімкнули диктофон.

Фото: GettyImages / gremlin

За словами організаторів, на "чудовисько" полювали туристи з усього світу, попри проливний дощ. Дослідники використовували гідрофонну систему для відстеження підводних звуків озера. Експедиція також задіяла дрони з тепловими сканерами, човни з інфрачервоними камерами.

Перші письмові згадки про чудовисько датуються 7-м століттям, коли літописець розповів, як багато років тому ірландський чернець святий Колумба вигнав водяного звіра з річки Несс. Сучасна легенда датується 1933 роком, коли менеджер готелю Олді Маккей заявила, що бачила в озері китоподібну істоту.

Нещодавно активісти організували найбільше надводне спостереження пошуків "Лохнеського чудовиська" за останні 50 років.

Окрім волонтерів на березі, сотні інших "мисливців на монстрів" спостерігали за "полюванням" за допомогою веб-камер.

"У нас були люди з Іспанії, Франції, Німеччини, і у нас була фінська пара. У нас були команди новин з Японії, Австралії, Америки, і це було дуже добре. Ми всі якось об'єдналися. Це було фантастично", – каже волонтер Алан МакКенна.

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Керівник Центру Лох-Несс Пол Ніксон впевнений, що ця подія була більше, ніж рекламний трюк, і, що захоплення Нессі було таким сильним, як ніколи.

"Я вірю, що в глибинах озера Лох-Несс ховається щось велике. Тепер я не знаю, чи це чудовисько – я не знаю, що це таке, але я думаю, що там щось є", – сказав він.

"Монстр" щороку приносить економіці Шотландії мільйони доларів доходу від туризму.

Раніше вчені заявили, що "Лохнеські чудовиська" можуть бути гігантськими вуграми.