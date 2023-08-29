МОН пропонує 1 вересня провести перший урок у школах про важливість ментального здоров'я

Міністерство освіти і науки пропонує вчителям на першому уроці нового навчального року поговорити з учнями про важливість ментального здоров’я.

Урок назвали "Ти як? Повертаємось до школи!", йдеться на сайті міністерства.

Його розробили для двох вікових категорій учнів – з 1 по 6 класи та з 7 по 11 клас.

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Його головною метою буде навчити дітей декількох технік саморегуляції для того, щоб подолати страх чи тривожність.

Фото: МОН

"Запропонований урок навчить дітей декількох технік саморегуляції для того, щоб заспокоїтися, розслабитися та підтримати себе як під час навчання, так і в позашкільному житті", – зазначають в міністерстві.

Матеріали заняття містять відеозвернення психологів, які розказують про те, як працюють наші емоції, а також показують вправи, які допоможуть стабілізуватися у складні моменти.

Також у ньому є інформація про те, як дорослі зараз можуть підтримати дітей, посилання на корисні ресурси з вправами та техніками психологічної самодопомоги, а також посилання на групи підтримки для освітян та онлайн-курси про вчителювання у час кризи.

Завантажити сценарій уроку можна за посиланням.

Матеріали уроку розроблені у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", ініційованої першою леді України Оленою Зеленською та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

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