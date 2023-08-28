"Будуть як маленькі офіси Google": в Україні збираються трансформувати школи та дитсадки

В Україні хочуть трансформувати приміщення шкіл, які постраждали внаслідок війни. Спочатку оновлять 5 шкіл в різних областях, після чого проєкт масштабують на 500 закладів.

Про це повідомили міністр освіти і науки Оксен Лісовий та віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров під час архітектурного воркшопу зі створення концепції трансформації типових радянських шкіл 28 серпня.

У пілотному проєкті візьмуть участь 5 шкіл з Київської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, які є в реєстрі пошкодженого майна.

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Роботи з трансформації приміщення планують закінчити до початку нового 2024/2025 навчального року.

"Радянські школи були заточені під формування людини, яка стандартно мислить, діє, одягається, поводиться, яка не виходить за рамки й була гвинтиком великої тоталітарної машини.

Нам потрібні творчі, сміливі, глибинні люди з широким світоглядом – це формується змалечку, зокрема, через взаємодію з іншими й простір, в якому людина перебуває", – розповів Оксен Лісовий.

За його словами, протягом найближчого року паралельно з трансформацією шкіл почнуть оновлювати дитячі садки, однак "все залежить від фінансування".

Виконуюча обов’язки директорки школи на Дніпропетровщині, яка бере участь в проєкті, Інеса Лозівець розповіла, що заклад працює в змішаному форматі, в ньому вчаться близько 470 учнів.

На час трансформації дітей переведуть на дистанційне навчання, а також змінять приміщення, де можна отримувати консультації офлайн.

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"Заклад збудували в 1967 році й він потребує трансформації на 100%. Школа, лікарня, тюрма – все виглядає однотипно коридор – з одного боку вікна, з іншого – класи", – розповіла в. о. директорки.

"Усі круті технологічні компанії або університети виглядають яскраво, вони привертають увагу людей, там приємно перебувати, вони надихають.

Наша мета зробити кожну школу й садочок як маленький офіс Google чи Apple, який би надихав дитину, щоб вона хотіла приходити в школу. Ми повинні піти від Радянського союзу не тільки в навчальних програмах, а й в дизайні", – зазначив Михайло Федоров.

Раніше ми повідомляли, що в Україні хочуть змінити правила формування заробітної плати педагогів.