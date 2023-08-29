У Луцьку на 51 тисячу грн оштрафували чоловіка, який публікував чужі еротичні фото

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
12831
29 серпня 2023

У Луцьку суд оштрафував місцевого жителя, який з акаунту жінки у соціальній мережі публікував її світлини еротичного характеру. 

Штраф складає 51 тисячу гривень, йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.

Як встановили правоохоронці, чоловік незаконно отримав доступ до Google-сховища жінки. Також він підібрав пароль й зміг зайти на її акаунт у Facebook.

Реклама:

У матеріалах справи не зазначається, чи був він знайомий з постраждалою. 

Фото: AndreyPopov/Depositphotos

На чужому профілі чоловік опублікував три фото жінки еротичного характеру. 

За фактом несанкціонованого втручання в роботу електронних систем (ч. 1 та ч. 2 ст. 361 ККУ) правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Під час обшуку в його помешканні 2 червня поліція також виявила наркотичні речовини, а саме – амфетамін, тому за фактом зберігання наркотиків без мети збуту (ч. 1 ст. 309 ККУ) проти нього відкрили ще одну справу. 

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. 

Суд призначив йому штраф в розмірі 51 тисячі грн, а також постановив конфіскувати телефон, з якого він публікував фото. 

Реклама:

Раніше ми повідомляли, що суд виніс вирок полтавці, яка відправила 2 інтимні відео через Telegram. 

Читайте також: У Фінляндії для інсталяції американського фотохудожника оголилися близько тисячі людей


Реклама:


Реклама:
 9807
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4692
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3518
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат