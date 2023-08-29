У Луцьку на 51 тисячу грн оштрафували чоловіка, який публікував чужі еротичні фото

У Луцьку суд оштрафував місцевого жителя, який з акаунту жінки у соціальній мережі публікував її світлини еротичного характеру.

Штраф складає 51 тисячу гривень, йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.

Як встановили правоохоронці, чоловік незаконно отримав доступ до Google-сховища жінки. Також він підібрав пароль й зміг зайти на її акаунт у Facebook.

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У матеріалах справи не зазначається, чи був він знайомий з постраждалою.

На чужому профілі чоловік опублікував три фото жінки еротичного характеру.

За фактом несанкціонованого втручання в роботу електронних систем (ч. 1 та ч. 2 ст. 361 ККУ) правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Під час обшуку в його помешканні 2 червня поліція також виявила наркотичні речовини, а саме – амфетамін, тому за фактом зберігання наркотиків без мети збуту (ч. 1 ст. 309 ККУ) проти нього відкрили ще одну справу.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину.

Суд призначив йому штраф в розмірі 51 тисячі грн, а також постановив конфіскувати телефон, з якого він публікував фото.

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