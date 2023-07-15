У Фінляндії для інсталяції американського фотохудожника оголилися близько тисячі людей

У Фінляндії в місті Куопіо в інсталяції американського фотохудожника Спенсера Туніка взяли участь близько тисячі оголених людей.

Учасники назвали цей досвід "ейфорійним, веселим та відвертим", повідомляє видання Yle.

У місцевому фотоцентрі захотіли влаштувати виставку робіт Спенсера Туніки, який відомий груповими знімками оголеної натури, однак митець висловив бажання зробити нові фотографії.

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Зазначається, що чоловік мав намір зібрати пару сотень учасників, але на його запрошення взяти участь в інсталяції відгукнулися майже тисяча людей.

Фото: Toni Pitkänen / Yle

"Хотів би якось звернутися до історії промисловості міста й групових чорно-білих фотографій, які були зроблені в Куопіо та про які мені розповіли в музеї. Це певний симбіоз, що я роблю тут групову фотографію", – зазначив Тунік.

Фото: Toni Pitkänen / Yle

У зйомці митця взяли участь як місцеві жителі, так і мандрівники з інших частин Фінляндії та з-за кордону.

Нагадаємо, на цьогорічному культовому фестивалі Burning Man українська команда представить інсталяцію The Hedgehog Temple ("Храм їжака"), який стане меморіалом, присвяченим загиблим у повномасштабній війні співвітчизникам.

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