У Фінляндії для інсталяції американського фотохудожника оголилися близько тисячі людей

У Фінляндії в місті Куопіо в інсталяції американського фотохудожника Спенсера Туніка взяли участь близько тисячі оголених людей.
Учасники назвали цей досвід "ейфорійним, веселим та відвертим", повідомляє видання Yle.
У місцевому фотоцентрі захотіли влаштувати виставку робіт Спенсера Туніки, який відомий груповими знімками оголеної натури, однак митець висловив бажання зробити нові фотографії.
Зазначається, що чоловік мав намір зібрати пару сотень учасників, але на його запрошення взяти участь в інсталяції відгукнулися майже тисяча людей.
|Фото: Toni Pitkänen / Yle
"Хотів би якось звернутися до історії промисловості міста й групових чорно-білих фотографій, які були зроблені в Куопіо та про які мені розповіли в музеї. Це певний симбіоз, що я роблю тут групову фотографію", – зазначив Тунік.
|Фото: Toni Pitkänen / Yle
У зйомці митця взяли участь як місцеві жителі, так і мандрівники з інших частин Фінляндії та з-за кордону.
Нагадаємо, на цьогорічному культовому фестивалі Burning Man українська команда представить інсталяцію The Hedgehog Temple ("Храм їжака"), який стане меморіалом, присвяченим загиблим у повномасштабній війні співвітчизникам.
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