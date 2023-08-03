На Хмельниччині дитину покусала мавпа, яка втекла із вольєра

Оновлено 06.08.2023

На Хмельниччині впіймали хитрістю мавпу-втікачку, яка покусала 14-річну дівчинку.

Після інциденту дівчинка почала проходити терапію проти сказу, а мавпа продовжувала бігати селом тривалий час, повідомляє "Суспільне".

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Жителька села Карпівці у Хмельницькій області Лариса Слєпчик розповіла, що вона разом з донькою була на городі, коли до них підбігла мавпа.

"Мала поряд з нею стояла і щось рукою провела, а та на неї вскочила і вчепилася їй лапами передніми за руку і зубами за пальці. Відірвала кусок м’яса з руки, і ще в одному місці дуже прокусила руку", – сказала жінка.

На Хмельниччині 14-річну дівчинку покусала мавпа. Фото: "Суспільне"

Лариса розповіла, що тиждень тому мешканці села чули крик якоїсь тварини, але подумали, що то кіт.

"Мама приходить з городу і каже: Лариса то не кіт, а мавпа і вона побігла до сусідів на будову. Ми вийшли подивитися і дійсно — це мавпа. Вона звідти від сусідів прибігла до нас. І це вже ми всі стояли, коли вона малу так хапнула за руку", – каже Лариса Слєпчик.

Ввечері того ж дня тварину на власному подвір’ї побачив і інший мешканець села Володимир Федорук.

"По селу бігає вже пару днів. В мене за хатою шовковиця, так мавпа ту шовковицю їсть. Приїхали хлопці, хотіли зловити, вона налякалася і вискочила на хату. От вже цілу ніч тут на хаті бігає туди сюди й не можуть її зловити ніяк", – розповідає чоловік.

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Власник тварини також знайшовся. Ним виявився переселенець з Харкова Сергій. Він каже, що коли виїжджав з-під обстрілів, знайомі віддали йому тварину і просили тримати у себе, поки не повернуться.

Власники так і не повернулися, вони перебувають в Іспанії.

Мавпа на прізвисько Гарік жила на вулиці у клітці. Тварина сама відкрила клітку і втекла. Про те, що селом бігає мавпа, місцеві повідомили директора реабілітаційного центру для диких тварин Сергія Пальохіна.

Він намагався упіймати тварину сачком, але не вдалося. Потім мавпі дали седативні препарати, однак вони не подіяли.

Мавпі дали седативні препарати, але вони не подіяли. Фото: "Суспільне"

Лише цього тижня її вдалося спіймати хитрістю. Жінка заманила її до себе в дім. Власне тварину спіймали на веранді без проблем.

Сергій Пальохін каже, що у ветклініці ознак сказу в мавпи не виявили. Наразі вона перебуває на карантині.

"Візуальних симптомів немає. Обов’язково потрібно карантинні обмеження, огляд, будемо слідкувати тиждень-два. І якщо ознак не буде, то можна з впевненістю сказати, що ніякого сказу в мавпи немає", – підкреслює також ветеринар шпиталю Дмитро.