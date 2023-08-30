Індійський місяцехід вперше дослідив склад поверхні південного полюса Місяця

Альона Павлюк
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30 серпня 2023

Індійський місяцехід виявив сірку та інші хімічні елементи поблизу південного полюса Місяця. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на індійську космічну агенцію ISRO. 

Відкриття відбулося майже через тиждень після висадки космічного апарата Chandrayan-3. 

"Попередні аналізи показали наявність алюмінію (Al), сірки (S), кальцію (Ca), заліза (Fe), хрому (Cr) і титану (Ti) на поверхні Місяця. Подальші вимірювання виявили присутність марганцю (Mn), кремнію (Si) і оксигену (O). Триває ретельне дослідження наявності водню", – повідомляє ISRO.

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Крім того, місяцехід шукає ознаки замерзлої води. Вона могла б стати у пригоді майбутнім місіям космонавтів як джерело питної води або ресурс для виготовлення ракетного палива.

 Індійський місяцехід виявив сірку та інші хімічні елементи поблизу південного полюса Місяця

Також Chandrayan-3 вивчатиме атмосферу і сейсмічну активність Місяця. 

Передбачається, що всього місія триватиме близько двох тижнів.

"Апарат рухається з повільною швидкістю – близько 10 сантиметрів (4 дюйми) на секунду, щоб мінімізувати потрясіння та пошкодження транспортного засобу через нерівну місцевість Місяця", – йдеться у матеріалі AP.

Нагадаємо, минулого року NASA продовжило свою місію, яка має повернути космонавтів на поверхню Місяця. 

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