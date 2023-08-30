У Рівному народився малюк вагою понад 6 кг

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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30 серпня 2023

У пологовому будинку Рівненської міської ради вранці 30 серпня народився хлопчик з вагою 6330 г. 

Мабуть, це один з найбільших новонароджених в Україні, зазначають в пологовому.

Хлопчик народився шляхом кесаревого розтину. Його вага 6330 г, а зріст – 65 см.

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"Мама та дитина почуваються добре", – повідомляють в закладі. 

Фото: vladacanon/Depositphotos

В коментарі "УП. Життя" головна лікарка пологовому будинку Рівненської міськради Світлана Муравська розповіла, що хлопчика назвали Остапом. 

"Жінка народжує вдруге. Ніяких хвороб в неї виявлено не було, адже, зазвичай, великі діти народжуються в жінок, зокрема, з цукровим діабетом. Просто в її родині у всіх народжуються діти від 4 кг. 

Наш заклад працює з 1991 року й до цього дитини з вагою понад 6 кг у нас ще не було", – додала лікарка.

Батько новонародженого – військовослужбовець ЗСУ. 

Раніше ми повідомляли, що в Києві з початку повномасштабної війни у пологових будинках та укриттях народилося 26 984 дитини.

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