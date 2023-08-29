Які послуги для породіль є безкоштовними: розповіли в МОЗ

В Україні є 306 лікарень та пологових будинків, які уклали договори з Національною службою здоров’я на надання послуги "Медична допомога при пологах", тому в них вони є безоплатними.

На поширені запитання про медичну допомогу для породіль, яку гарантує держава, відповіли в Міністерстві охорони здоров’я.

За даними МОЗ, вагітна має право на вільний вибір пологового будинку серед тих, які уклали договір з НСЗУ на медичну допомогу при пологах.

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Платити за послугу медичної допомоги при пологах не потрібно, адже все необхідне – ліки, медичні вироби, необхідні маніпуляції – входять у безоплатний пакет послуг.

У міністерстві зазначають, що породілля може обирати пологовий будинок, а не лікаря, з яким народжувати. Програма медгарантій покриває пологи з черговою акушерською бригадою.

До переліку послуг за Програмою медичних гарантій входять, зокрема:

✅ медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою;

✅ партнерські пологи;

✅ ведення неускладнених та ускладнених пологів;

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✅ проведення ургентного або планового кесаревого розтину;

✅ моніторинг стану породіллі та дитини;

✅ зниження відчуття болю, зокрема, епідуральна анальгезія;

✅ анестезіологічне забезпечення;

✅ лабораторні та інструментальні дослідження 24/7;

✅ консультування лікарями інших спеціальностей;

✅ проведення постконтактної АРТ профілактики дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів;

✅ пульсоксиметричний скринінг критичних вроджених вад серця, оцінювання слуху в новонароджених;

✅ щеплення для новонародженої дитини;

✅ консультування жінок з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції;

✅ надання психологічної підтримки;

✅ харчування в умовах стаціонару.

У міністерстві додають, що в разі виникнення ускладнень вагітності, вагітну госпіталізують в гінекологічне відділення, у відділення патології вагітності пологового будинку чи до спеціалізованого акушерського стаціонару для подальшого лікування.

Раніше ми розповідали, які медичні послуги є безкоштовними для передчасно народжених немовлят.