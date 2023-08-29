Які послуги для породіль є безкоштовними: розповіли в МОЗ

В Україні є 306 лікарень та пологових будинків, які уклали договори з Національною службою здоров’я на надання послуги "Медична допомога при пологах", тому в них вони є безоплатними.
На поширені запитання про медичну допомогу для породіль, яку гарантує держава, відповіли в Міністерстві охорони здоров’я.
За даними МОЗ, вагітна має право на вільний вибір пологового будинку серед тих, які уклали договір з НСЗУ на медичну допомогу при пологах.
Платити за послугу медичної допомоги при пологах не потрібно, адже все необхідне – ліки, медичні вироби, необхідні маніпуляції – входять у безоплатний пакет послуг.
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У міністерстві зазначають, що породілля може обирати пологовий будинок, а не лікаря, з яким народжувати. Програма медгарантій покриває пологи з черговою акушерською бригадою.
До переліку послуг за Програмою медичних гарантій входять, зокрема:
✅ медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою;
✅ партнерські пологи;
✅ ведення неускладнених та ускладнених пологів;
✅ проведення ургентного або планового кесаревого розтину;
✅ моніторинг стану породіллі та дитини;
✅ зниження відчуття болю, зокрема, епідуральна анальгезія;
✅ анестезіологічне забезпечення;
✅ лабораторні та інструментальні дослідження 24/7;
✅ консультування лікарями інших спеціальностей;
✅ проведення постконтактної АРТ профілактики дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів;
✅ пульсоксиметричний скринінг критичних вроджених вад серця, оцінювання слуху в новонароджених;
✅ щеплення для новонародженої дитини;
✅ консультування жінок з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції;
✅ надання психологічної підтримки;
✅ харчування в умовах стаціонару.
У міністерстві додають, що в разі виникнення ускладнень вагітності, вагітну госпіталізують в гінекологічне відділення, у відділення патології вагітності пологового будинку чи до спеціалізованого акушерського стаціонару для подальшого лікування.
Раніше ми розповідали, які медичні послуги є безкоштовними для передчасно народжених немовлят.
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