Як оформити статус багатодітної сім’ї та які пільги передбачені – пояснює омбудсмен

В Україні для багатодітних сімей передбачаються соціальні гарантії та виплати. В Офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця нагадали, які родини вважаються багатодітними та як оформити відповідний статус.

Яка сім’я є багатодітною

Багатодітною сім'єю вважається подружжя, яке перебуває в зареєстрованому шлюбі, разом проживає і спільно виховує трьох та більше дітей. Зокрема, йдеться про осіб до 23-річного віку, якщо вони навчаються за денною формою у закладах професійної та вищої освіти.

Статус багатодітної родини можуть оформити, якщо один або обидва члени подружжя мають дітей, народжених у попередніх шлюбах, але діти проживають разом з ними в новій сімʼї.

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Також відповідний статус надається, якщо хтось один з батьків самостійно виховує та проживає з трьома і більше дітьми.

Як і де оформити статус багатодітної родини

Для підтвердження статусу багатодітної сімʼї або дитини з багатодітної сім'ї потрібно зробити відповідне посвідчення. Документ видають дітям з 6 років і одному з батьків незалежно від місця проживання протягом десяти робочих днів з дати подання заяви.

Таке посвідчення можна оформити у структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади або у ЦНАПі.

Які пільги передбачені багатодітній сім’ї

Родини, які належать до багатодітних та мають відповідно підтверджений статус можуть розраховувати на певні пільги від держави:

50% знижку на вартість палива, зокрема рідкого, якщо будинки не мають центрального опалення;

50% знижку від затверджених тарифів абонплати за користування квартирним телефоном;

50% знижку на оплату за житлово-комунальні послуги (в межах норм, визначених законодавством).

Які соціальні гарантії для дітей з багатодітних родин

Діти, які народились чи проживають у багатодітній сім’ї, можуть претендувати на низку пільг:

безоплатне отримання медикаментів за рецептом лікаря;

щорічне медичне обстеження:

безоплатний проїзд різними видами транспорту, незалежно від відстані та місця проживання (крім таксі);

безоплатне оздоровлення та відпочинок;

щомісячні виплати на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею 6 років.

Виплата матеріальної допомоги

Допомогу починають виплачувати з місяця, коли один із батьків подав заяву та необхідні документи. Якщо родина стає багатодітною через народження одночасно двох і більше дітей кошти виплачують на кожну дитину.

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Фінансову допомогу надає орган соцзахисту за місцем зареєстрованого або фактичного проживання заявника.

Коли можуть припинити виплачувати допомогу на дітей з багатодітних родин

Держава може не лише нараховувати виплати, але і позбавити права на отримання грошової допомоги у разі, якщо батьки відмовились від виховання дитини або їх позбавили батьківських прав.

Допомога припиняється за умови нецільового використання коштів та відсутності належних умов для утримання дитини. Також кошти не виділяють, якщо батьки влаштували дитину на повне державне утримання.