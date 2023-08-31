Розвінчує радянські міфи: у вересні вийде фільм "Євродонбас"

У вересні 2023 року у Києві вийде документальний фільм "Євродонбас", в якому розвінчують радянські міфи про створення регіону виключно за часів СРСР.

Творці "Євродонбасу" – автори однойменного подкасту режисер Корній Грицюк і продюсерка Анна Паленчук, яка також брала участь у створенні "Маріуполіса".

"Донбас знають як індустріальний регіон. Радянська влада роками приписувала собі заслуги за розвиток місцевої промисловості. Але розквіт регіону розпочався задовго до приходу більшовиків, а засновниками місцевої індустрії були німці, бельгійці, британці, французи та американці.

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Фільм-розслідування "Євродонбас" розвінчує радянські міфи та розказує, що понад 100 років тому Донбас був невіддільною складовою європейського світу", – розповідають організатори кінопоказу.

Постер фільму

Команда анімувала ряд архівних маловідомих фото XIX століття: на них видно побут європейців на Донбасі. Натомість радянська влада стирала з пам'яті людей імена таких європейських підприємців як Джон Г'юз, Ернест Сольве, Генріх Лауде.

"У фільмі показано іноземну спадщину Маріуполя, Лисичанська, Дружківки, селища Нью-Йорк, які, на жаль, вже неможливо побачити такими, як у фільмі, бо незабаром після фільмування майже всі відзняті об'єкти європейської спадщини були знищені російськими військами", – додають організатори.

Кадри з фільму. Маріуполь

Виробництво фільму здійснила кінокомпанія 435 FILMS за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури та інформаційної політики України.

Прем'єрний кінопоказ, медіапартнером якого є, зокрема, "Українська правда", відбудеться 21 вересня.

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