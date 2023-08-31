На орбіті розпався старий радянський супутник

Старий радянський супутник розпався приблизно за 1400 кілометрів від орбіти Землі.

Ймовірно, це сталось через зіткнення з космічним сміттям, пише Space.

"Недіючий радянський супутник, який запустили в 1991 році, розпався на сім уламків внаслідок зіткнення із космічним сміттям. Ймовірно, ці осколки походять від "Космос-2143" або "Космос-2145", запущених на одній ракеті", – повідомив астрофізик та експерт з космічного сміття Джонатан Макдауелл.

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Дослідники занепокоєні старими радянськими супутниками, які перебувають на висоті 800 км над Землею, боці об’єкти можуть завадити роботі нових супутників.

Наприклад, у лютому 2009 року об'єкт під назвою "Космос 2251" зіткнувся із робочим супутником американської телекомунікаційної компанії Iridium на висоті 789 кілометрів над Землею. Через це утворилась величезна хмара космічного сміття.

У січні 2023 року мертвий радянський супутник і використана радянська ракетна наблизилися на відстань 6 метрів одне від одного. У разі зіткнення цих об’єктів виникло б тисячі нових небезпечних уламків.

Небезпека космічного сміття

Земні радари відстежують тільки космічні обʼєкти розміром 10 сантиметрів. Зараз відомо про існування близько 34 550 таких обʼєктів на орбіті Землі. Європейське космічне агентство заявляє, що наразі навколо нашої планети кружляють майже мільйон уламків космічного сміття завбільшки від 1 до 10 сантиметрів. А приблизна кількість шматків завбільшки від 1 до 10 міліметрів – 130 мільйонів. Втім дослідники вважають, що навіть найменше космічне сміття завдає великої шкоди орбіті Землі.

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