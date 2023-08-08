Не комета, а космічне сміття з Росії: біля Австралії бачили вогняний "метеор"

Близько опівночі 8 серпня в Мельбурні побачили загадковий промінь світла.
В Австралійському космічному агентстві зазначили, що цей об'єкт космічного сміття є залишками російської ракети, пише Guardian.
У мережі користувачі публікували відео, міркуючи, був це метеор, комета чи космічне сміття.
Науковці в Австралії зазначили, метал та пластик під час згорання утворюють яскраве жовте світло. Тоді як горіння метеорів з каменю буде зеленим або синім.
What the hell did I just see?#Melbourne #meteor #shootingstar #comet #aliens pic.twitter.com/7Poc89rrvP— RizN (@RizN91) August 7, 2023
Тому вони припускають, що велику смугу світла, яка розпалась на шматки, спричинила російська ракета "Союз". Її випустили з космодрому Плесецьк на північ від Москви 7 серпня. Місія ракети: вивести навігаційний супутник.
Вона важить 105 тонн та має довжину 25 метрів. Ракета почала падати з надзвичайно великої висоти через нестачу палива. Це відбувалось достатньо швидкою: вона здолала звуковий бар’єр, тому люди не лише чули її наближення, але й відчували вібрацію.
В агентстві зазначили, що це не перший випадок, коли російська ракета падає поблизу Австралії. Це вже ставалось у 2020 році.
Читайте також: Камінь-бумеранг: вчені проаналізували метеорит який нібито полетів у космос і повернувся на ЗемлюРеклама: