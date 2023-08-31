З початку 2023 року до мовного омбудсмена надійшло 257 скарг на заклади освіти

Станом на 31 серпня 2023 року до мовного омбудсмена надійшло 257 звернень громадян щодо порушення мовного законодавства в освіті.

Це становить майже 10% від усіх зареєстрованих звернень, повідомляє Уповноважений із захисту державної мови.

143 звернення стосуються освіти дорослих, а 114 – освіти та науки.

Реклама:

Уповноваженим із захисту державної мови були здійснені перевірки закладів вищої, загальної середньої та післядипломної освіти, а також приватних навчально-консультаційних центрів. Також перевірка проводилася у двох автошколах.

З початку 2023 року завершили 13 державних перевірок, 3 – тривають.

За результатами розгляду матеріалів справ омбудсмен виніс попередження 11 освітянам, які порушили закон.