Телескоп Вебба показав туманність Кільце як сяюче зелено-фіолетове око. ФОТО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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4 серпня 2023

Космічний телескоп Джеймса Вебба показав туманність Кільце як сяюче зелено-фіолетове око.

Відомий астрономічний об’єкт побачили в зовсім новому світлі, повідомляє Space.

Крім "приголомшливої ​​естетичної цінності", зображення космічного телескопа Вебба показали туманність у деталізованому вигляді. Це здивувало навіть астрономів, які знайомі з нею тривалий час.

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"Ці зображення мають більше, ніж просто естетичну привабливість,  вони дають безліч наукових уявлень про процеси зоряної еволюції. Вивчаючи туманність, ми сподіваємося отримати глибше розуміння життєвих циклів зірок і елементів, які вони випускають у космос", – сказав один із провідних науковців проєкту створення зображень кільцевої туманності Нік Кокс.

 Туманність у деталізованому вигляді. Фото: NASA

Туманність розташована на відстані приблизно 2, 2 тис. світлових років від Землі у сузір’ї Ліри.

Це популярна мішень для тих, хто полюбляє космос. Адже її кільце у формі бублика із сяючого газу та пилу помітно навіть за допомогою невеликих телескопів, які ставлять у дворі впродовж літа.

 Одна з центральних зірок туманності Кільце. Фото: NASA

Кільцева туманність – це сяючі залишки давно згаслої зірки, вона належить до класу "планетарних туманностей". 

Спостереження за туманністю дають уявлення про те, як може виглядати Сонячна система через мільярди років.

 Туманність Кільце. Фото: NASA

Нагадаємо, вчені виявили яскравий об’єкт, що обертається, на відстані 15 тис. світлових років від Землі та не піддається жодному логічному поясненню.

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