Майже 80 тисяч вступників отримали рекомендації на бюджет – МОН

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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4 серпня 2023

Вступники, які подавали заяви на вступ до університетів після закінчення школи та з дипломами фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, почали отримувати рекомендації до зарахування на бюджет.

Приємну звістку отримали 78 тисяч 680 вступників, повідомляють в Міністерстві освіти і науки. 

Якщо вам надійшла рекомендація до зарахування на бюджет, в електронному кабінеті вступника напроти однієї з поданих заяв з’явиться статус "Рекомендовано (бюджет)". 

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У МОН нагадали, що рекомендація надається лише на одне бюджетне місце, за однією заявою. 

Фото: Міністерство освіти і науки

"Якщо ви не отримали рекомендацію на бюджет, ваші заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт. Такі заяви мають статус "Допущено". Рекомендації до зарахування на контракт з’являться в електронному кабінеті з 9 серпня", – додали в міністерстві.  

Якщо абітурієнт бажає піти на бюджет за отриманою рекомендацією, до 18:00 8 серпня потрібно:

  • підтвердити вибір місця навчання онлайн або в закладі освіти;
  • подати необхідні документи до зарахування;
  • укласти договір про навчання із закладом освіти. 

Раніше ми повідомляли, що розпочався вступ до закладів фахової передвищої освіти для випускників 11-их класів. Він триватиме до 9 серпня включно. 

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