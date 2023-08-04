Майже 80 тисяч вступників отримали рекомендації на бюджет – МОН

Вступники, які подавали заяви на вступ до університетів після закінчення школи та з дипломами фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, почали отримувати рекомендації до зарахування на бюджет.

Приємну звістку отримали 78 тисяч 680 вступників, повідомляють в Міністерстві освіти і науки.

Якщо вам надійшла рекомендація до зарахування на бюджет, в електронному кабінеті вступника напроти однієї з поданих заяв з’явиться статус "Рекомендовано (бюджет)".

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У МОН нагадали, що рекомендація надається лише на одне бюджетне місце, за однією заявою.

Фото: Міністерство освіти і науки

"Якщо ви не отримали рекомендацію на бюджет, ваші заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт. Такі заяви мають статус "Допущено". Рекомендації до зарахування на контракт з’являться в електронному кабінеті з 9 серпня", – додали в міністерстві.

Якщо абітурієнт бажає піти на бюджет за отриманою рекомендацією, до 18:00 8 серпня потрібно:

підтвердити вибір місця навчання онлайн або в закладі освіти;

подати необхідні документи до зарахування;

укласти договір про навчання із закладом освіти.

Раніше ми повідомляли, що розпочався вступ до закладів фахової передвищої освіти для випускників 11-их класів. Він триватиме до 9 серпня включно.

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