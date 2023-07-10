Розпочався вступ до закладів фахової передвищої освіти для випускників 11-их класів: як подати заяву

10 липня розпалася подача заяв випускників 11-их класів до закладів фахової передвищої освіти.

Подача документів можлива як онлайн, так і офлайн, повідомляють в Міністерстві освіти і науки.

Подання заяв для вступу за співбесідами та творчими конкурсами триватиме до 18 години 31 липня, за результатами Національного мультипредметного тесту – до 18 години 9 серпня.

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Для того, щоб подати заяву онлайн, вступник має зареєструватися на сайті vstup.edbo.gov.ua. В особистому кабінеті випускник має:

заповнити необхідні дані та завантажити власне фото;

у розділі подання заяв обрати потрібну конкурсну пропозицію;

обрати джерело фінансування та вказати, чи здобувався раніше обраний ступінь освіти (фаховий молодший бакалавр);

додати текст мотиваційного листа;

перевірити правильність вказаних даних та підтвердити подання заяви.

Докладну інструкцію про те, як зареєструватися та подати заяву також можна прочитати або переглянути.

У МОЗ рекомендують звернути увагу на те, що:

редагувати інформацію, зокрема, змінювати фото в електронному кабінеті можна лише до подання першої заяви;

якщо ви не маєте сертифікатів НМТ/ЗНО, то можете вступити за співбесідою чи творчим конкурсом на ті спеціальності, де він передбачений. Утім, врахуйте, що в разі вступу на основі сертифікатів НМТ/ЗНО ваш конкурсний бал підвищується на 25%;

якщо ви маєте право на пільгу, то до подання заяв рекомендовано звернутися до найближчого закладу освіти з підтверджувальними документами для внесення інформації в Реєстр осіб зі спеціальними умовами вступу, аби ваша пільга відображатиметься в розділі "Спеціальні умови вступу";

до кожної заяви необхідно додати текст мотиваційного листа , який повинен відповідати вимогам, визначеним закладом освіти до конкретної конкурсної пропозиції. Ознайомтеся з ними можна у вкладці "Вимоги" в модулі подання заяв;

на написання тексту мотиваційного листа в кабінеті передбачено 120 хвилин, потім система оновиться й текст не збережеться;

усі подані заяви відображаються у відповідному меню електронного кабінету, однак вони можуть з’явитися там не одразу, а через певний час;

ви можете скасувати подану заяву, якщо вона ще не була розглянута закладом освіти. Для цього потрібно обрати необхідну заяву й у вкладці "Активні дії" натиснути "Скасувати".

Раніше ми повідомляли, що розпочався вступ до закладів фахової передвищої освіти для випускників 9-их класів, який триватиме до 18 години 13 липня.

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