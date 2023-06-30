На Київщині масажист зґвалтував підлітка, який має фізичні вади зі здоров’ям – поліція

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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30 червня 2023

У Броварах на Київщині на території оздоровчо-реабілітаційного центру затримали майстра масажу, якого підозрюють у зґвалтуванні 15-річного підлітка під час сеансу масажу. 

До поліції звернулася матір хлопця, яка дізналася про скоєне від сина, повідомляють в поліції Київської області. 

Правоохоронці встановили, що через вади зі здоров’ям підліток тривалий час ходив на масаж в одному з оздоровчо-реабілітаційних центрів області. 

Під час чергового сеансу, на який хлопець прийшов сам, 46-річний майстер масажу вчинив над ним наругу. Про це хлопець зізнався матері, яка звернулася до поліції. 

"Ґвалтівник скористався безпорадним станом дитини та з метою задоволення своєї статевої пристрасті здійснив дії сексуального характеру", – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Підозрюваного затримали за статтею про зґвалтування неповнолітніх. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення. 

Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. 

У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова розповіла, що неповнолітній має певні фізичні вади, тому близько року відвідував сеанси загального масажу в місцевому оздоровчому центрі. 

Разом з ним на масаж завжди ходила його мати, втім 28 червня хлопець пішов сам.    

"Під час масажу в чоловіка виник статевий потяг, він зняв білизну з хлопця й почав задовольняти його не природним шляхом. Найгірше те, що хлопець через свої фізичні вади не міг чинити спротив. Фактично, чоловік скористався безпорадністю дитини", – зазначила речниця. 

Нагадаємо, у Львові 35-річна місцева мешканка впала в кому під час масажу в приватному медико-косметологічному центрі.

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